Turussa on sattunut liikenneonnettomuus tiellä 9 eli Tampereen valtatiellä. Tarkempi paikka on noin 300 metriä Jäkärlän liittymästä Turkuun päin. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Onnettomuuden raivaustyöt haittaavat kulkua Turkuun päin.

Päivystävä palomestari Timo Lehmuskoski kertoo, että täysperävaunullinen kuorma-auto oli osunut henkilöautoon.

– Kuorma-auto päätyi onnettomuuden jälkeen ajokaistojen väliin kaiteiden päälle. Hinausautot ovat paikalla, mutta vielä pitkälti toista tuntia tässä raivaustyössä menee, Lehmuskoski kertoo.

Ensihoito tarkasti kolme onnettomuuden osallista. Tarkastuksen jälkeen ketään ei kuljetettu sairaalaan. Henkilöautossa oli kaksi ihmistä.

Henkilöauto on jo hinattu paikalta pois.

Palomestarin mukaan toinen kaista on auki ja liikenne kulkee, mutta kuorma-auton siirron aikana poliisi sulkee liikenteen. Tämä aiheuttaa hetkittäisen liikenteen pysähtymisen.