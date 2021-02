Lillholmenin läppäsilta Paraisilla korvataan uudella – liikenne ohjataan kiertotielle 2022 syksyyn saakka

Lillholmenin uuden sillan rakennustyöt käynnistyvät tällä viikolla Paraisilla maantiellä 12029. Silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, joten liikenne siltapaikalla joudutaan katkaisemaan 17. helmikuuta alkaen. Liikenne ohjataan kiertotielle Tervsundintien, Vånontien ja Saaristotien kautta. Sillalla kulkee noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Rakennustyöt käynnistyvät työmaan perustamisella ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen tekemisellä sekä penkereen ja vanhan sillan purkamisella. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2022 syksyyn saakka. Myös kevyen liikenteen kulkuyhteys katkaistaan, mutta väliaikainen kulkuyhteys työmaan läpi järjestetään ensi kesästä alkaen.

Varsinais-Suomen Ely-keskus Havainnekuva uudesta sillasta.

Uusi silta korvaa nykyisen 1980-luvun alussa valmistuneen huonokuntoisen betonisen ponttonin ja sen pohjoispäässä olevan läppäsillan. Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta ja sillan keskellä on avattava läppä. Uuden sillan leveys kasvaa vanhan sillan 5,6 metristä yhdeksään metriin. Uuden sillan kokonaispituus on 254 metriä. Sillan alikulkukorkeutta kasvatetaan kuuteen metriin, jolloin läppäsillan avaukset vähenevät merkittävästi. Silta perustetaan porattavilla teräsputkipaaluilla kallion varaan. Lillholmenin sillan uusimistyön yhteydessä rakennetaan myös uusi virtausaukko Lillholmenin saaren eteläpuolelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sillan alittava veneväylä siirretään myös uuteen paikkaan kesään 2021 mennessä. Veneväylä on vanhan sillan purkamisen jälkeen käytössä koko työn ajan käytössä. Sillan telineisiin tehtävän kulkuaukon leveys on 10 metriä ja korkeus 6 metriä.

Liikennemäärä sillalla on noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankkeen toteuttaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.