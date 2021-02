Matti Kalliokorpi tutustuttaa teekulttuuriin

Teeasiantuntija Matti Kalliokorpi on pitänyt Turussa teeliikettä vuodesta 2009 lähtien. Aluksi liike toimi nettikauppana, mutta kivijalkaliike tuli rinnalle jo vuonna 2010. Kalliokorvelle kävi niin, että harrastuksesta tuli liiketoimintaa.

– Opiskelin yliopistolla tietojenkäsittelytiedettä ja opiskeluaikana kiinnostuin teestä. Lapsang Souchong -niminen savustettu musta tee teki minuun vaikutuksen. Aloin haalia kaikenlaisia maustamattomia teelaatuja maisteluun, mitä Suomesta löytyi.

– Kiinnostus kasvoi kun olin opiskelemassa Thaimaassa vuosina 2007 ja 2008. Tutustuin siellä vaimoni kanssa kiinalaiseen teenvalmistustapaan gongfuchaan. Thaimaassa teelaadut olivat myös ihan toista maata kuin teet, joihin olin Suomessa tutustunut.

Kun pariskunta saapui Suomeen, Kalliokorvella oli ongelma. Suomesta kun ei saanut laadullisesti hyvää teetä, ratkaisi hän ongelman perustamalla maahantuontiyrityksen. Tietojenkäsittely ei kuitenkaan kokonaan jäänyt, vaan Kalliokorpi tekee edelleen yritystoiminnan ohella myös it-alan töitä.

– Olen huomannut että ohjelmistoalan ihmisten joukossa on teeharrastajia. Teen juomisessa on mieltä rauhoittavia ominaisuuksia. Tee on hyvä vastavoima aivotyöskentelylle.

– Itseäni teessä kiehtoo sen aromikkuus ja seesteinen olotila, joka teen juomisesta tulee. Teetä voi myös juoda pitkin päivää useamman kupin.

Kalliokorvelle teen maahantuonti tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että hän on itse käynyt paikanpäällä maistamassa ja valitsemassa maahantuomansa tuotteet. Kalliokorpi on kiertänyt vaimonsa kanssa vuosittain Kiinassa, viime vuosina mukaan on tullut 6–7 muutakin Aasian maata kuten Japani ja Thaimaa.

– Hankin teet suoraan tuottajilta ja rakennan kontaktit paikanpäällä. Esimerkiksi Kiinasta on vaikea saada laadukasta teetä, jos ei ole itse sitä valitsemassa paikanpäällä. Teen tuottajilla ei ole nettisivuja, eivätkä he yleensä puhu englantia.

– Useimmiten tee myydään paikallisille, joten tuottajat eivät tee suoraan ulkomaankauppaa.

Kalliokorpi jatkaa, että laadukkaan teen löytäminen ole vaikeaa, vaikka siihen liittyykin omia seikkailuja.

– Voimme löytää itsemme keskeltä maaseutua. Esimerkiksi Kiinassa on laajoja alueita, joissa tuotetaan teetä, vähän kuin Ranskassa on viinialueita. Talosta taloon kiertämällä löydämme haluamamme. Nyt korona teki matkoihin taukoa, mutta onneksi saan kontakteiltani teetä kuitenkin maahantuotua.

Laadukkaan teen Kalliokorpi kertoo oppineensa valitsemaan käytännön kokemuksen kautta. Omassa parin kolmensadan teen valikoimassaan hänellä on vain alkuperäteetä, ei sekoituksia, eikä maustettuja vaihtoehtoja.

– Haju- tai maistamiskykyni ei ole sen kehittyneempi kuin muillakaan. Olen oppinut haistamaan ja maistamaan hyvän teen.

Teekauppiaan omia suosikkeja ovat monet teet, mutta useimmiten kupista löytyy voimakasta mustaa teetä. Mustan teen rikkaus on siinä, että kohdalle voi tulla aivan uusia makuja, joita ei ole ennen kohdannut.

Kalliokorpi jatkaa, että maailmanlaajuisesti vihreä tee on juoduinta, mutta esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa suositaan enemmän mustaa teetä.

– Suomessa kahvilla on vahva kannattajakunta, mutta selvästi teen suosio on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kalliokorpi järjestää liikkeessään myös maistelutilaisuuksia, mutta nyt epidemia-aikaan liikkeen tapahtumat järjestetään virtuaalisesti.

Valtakunnallista teenpäivää vietetään la 6.2. Matti Kalliokorpi järjestää livestream -tyyppisen teemaisteluillan Teepolun Youtube-kanavalla. Ajat ja tilausohjeet maistelusettiin löytyvät Teepolun Facebook-sivulta.