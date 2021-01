Tullin etsintäoperaatio Korppoossa ohi – karkuteillä ollut mies tavoitettu

Tullin etsintäoperaatio Paraisten Korppoossa on ohi. Tulli kertoo lyhyessä tiedotteessaan, että etsitty mies on tavoitettu ja tilanne on nyt ohi.

Tulli kertoi aiemmin lauantaina, että Korppoossa etsitään perjantai-iltana karkuun päässyttä miestä. Tullin mukaan etsitty oli noin 30-vuotias, ulkomaalaistaustainen mies.

Tulli ei tutkinnallisista syistä avannut tapahtumien kulkua enempää.

Tullia avustivat operaatiossa poliisi ja rajavartiolaitos. Etsinnät olivat käynnissä Korppoossa sekä perjantaina illalla että lauantaina päivällä. Ainakin perjantaina paikalla oli myös helikopteri.

Myös poliisi tiedotti operaation päättymisestä Twitter-tilillään lauantaina.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen moniviranomaistehtävä Korppoossa on ohi. Tulli ei etsi enää henkilöä, josta aikaisemmassa twiitissä kerrottiin. #lspoliisi #poliisi #moniviranomaisyhteistyö — L-S poliisi (@L_S_poliisi) January 30, 2021

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 18.30.