Naantali laajentaa maskisuositustaan 4.–5.-luokkalaisiin

Naantali laajentaa maskisuositustaan alakoulujen neljäs- ja viidesluokkalaisiin maakunnan linjan mukaisesti. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on suositellut maskinkäyttöä 4.–5.-luokkalaisille epidemiologisesti hankalilla alueilla.

Kasvomaskit jaetaan kouluissa sekä oppilaille että henkilökunnalle ilmaiseksi. Maskien käytön tehostamiseksi myös Naantalin lukiossa jaetaan kasvosuojia opiskelijoille. Maskin käyttöä suositellaan edelleen myös koulukuljetuksissa.

Koronarokotuksia on annettu Naantalissa kuluvalla viikolla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja hoivakotien iäkkäille asukkaille. Rokotteita on annettu kaupungin mukaan nyt noin 430. Toinen rokotuskierros eli tehosterokotteiden antaminen on aloitettu.

Koronatartuntoja on todettu tällä viikolla eri oppilaitoksissa viisi. Kaksi tartuntaa todettiin sekä Taimon että Kuparivuoren kouluissa. Lisäksi Naantalin lukiossa oli yksi tartunta. Viime viikon perjantaina Maijamäen koulussa todettiin yksi tartunta.

Viime viikon perjantain jälkeen muistikoti Sylvissä on todettu kolme koronatartuntaa. Vierailukielto muistikodissa 6. helmikuuta saakka.