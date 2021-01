Turussa ja lähikunnissa ei koronan vuoksi lopetettu lasten ja nuorten liikuntaharrastustoimintaa Helsingin tavoin. Alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa on voinut jatkaa turvavälejä noudattaen ja ilman lähikontaktia. Otteluita tai kilpailuita ei ole järjestetty.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perjantaina julkaisemien tilastotietojen mukaan Varsinais-Suomessa on jäljitetty yhteensä 83 sisäharrastuksiin liittyvää koronavirustartuntaa koronavirusepidemian aikana. Määrä on noin kaksi prosenttia maakunnassa eiliseen torstaihin mennessä todetuista 4 216 tartunnasta. Luvuissa on mukana sekä aikuisten että lasten tartunnat.

Selvästi eniten koronavirustartuntoja eri sisäharrastuksista on tullut jääkiekosta ja futsalista. Näihin lajeihin on jäljitetty noin puolet kaikista maakunnan harrastuksiin liittyvistä koronatartunnoista.

Lisäksi useita tartuntoja on saatu salibandysta, ryhmäliikunnasta ja muista, tarkemmin yksilöimättömistä sisäharrastuksista. Muihin palloilulajeihin ja tanssiin on jäljitetty yksittäisiä koronatartuntoja. Kaikki harrastustoiminnasta saadut tartunnat ovat tapahtuneet ryhmäharrastustoiminnassa. Luvut perustuvat Varsinais-Suomen kuntien koronajäljitysraportteihin.

–Meille on raportoitu hyvin vähän lasten ja nuorten harrastuksiin liitettyjä tartuntoja. Toisaalta matalaa tartuntamäärää voi selittää se, että harrastuksia on ollut tauolla, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Rintala muistuttaa, että turvavälejä tulee pystyä pitämään kaikissa harrastustilanteissakin.

– Ymmärrämme hyvin, että tämä vaatii paljon muutoksia harrastusten suunnitteluun. Seurat ja muut järjestävät tahot ovatkin tartuntatilastoistamme päätellen huolehtineet koronaturvallisuudesta lasten ja nuorten harrastuksissa hyvin. Turvavälinhän on uusien THL:n suositusten mukaan oltava kaksi metriä, sillä koronan muuntunut virusmuoto tarttuu aiempaa herkemmin, Rintala muistuttaa.

Rintala kertoo koronakoordinaatioryhmän seuraavan koronajäljitysraportteja jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

– Arvioimme koronakoordinaatioryhmässä harrastustoiminnan ja muita rajoituksia viikoittain.

Sisäharrastukset ovat kaikista onnistuneesti jäljitetyistä tapauksista tartuntalähteenä sijalla 9. Selvästi eniten tartuntoja on saatu samassa taloudessa asuvilta.

– Noin 80 prosenttia kaikista tartunnoista saadaan jäljitettyä. Kunnissa tehdään erittäin hyvää työtä tässä. Jäljittämisen onnistuminen on tärkeää, jotta taudin leviäminen saataisiin mahdollisimman hyvin estettyä asettamalla altistuneet karanteeniin, sanoo Rintala.

Koronaviruksen tapausmäärät ovat jälleen selvästi nousseet Varsinais-Suomessa.

– Kyse on vakavasta taudista. Muun muassa harrastuksia on rajoitettu voimakkaasti ja tartuntaluvuista päätellen varotoimia on noudatettu pääosin oikein hyvin. Tartuntoja tulee kuitenkin hyvin monista eri lähteistä eikä mikään ryhmä ole turvassa tartunnalta. Taudin ehkäisyssä tärkeintä on kahden metrin turvaetäisyys, maskeilla suojautuminen ja hyvä käsi- ja yskimishygienia, muistuttaa Rintala.

Turun yliopistollisen keskussairaalan tilaston mukaan sairaalahoitoon joutuu hieman yli 10 prosenttia yli 50-vuotiaista koronavirustaudin saaneista potilaista. Sairaalaan joutuneista tehohoitoa tarvitsee noin 20 prosenttia. Alle 50-vuotiaista koronavirustartunnan saaneista sairaalahoitoa tarvitsee keskimäärin kaksi prosenttia. Epidemian aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 39 henkilöä.