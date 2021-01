Katujen hoito on viime päivinä ja viikkoina kuumentanut turkulaisten tunteita. Kaupungille on satanut palautetta teiden aurauksesta, tai oikeammin auraamattomuudesta, kuin lunta konsanaan.

Kaupungin palautekanavaan on kirjautunut 11.-28. tammikuuta välisenä aikana kunnossapitoon liittyviä palautteita kaikkiaan 2981 kappaletta. Palautteiden suuren määrän vuoksi kaupunki kertoo ottaneensa käyttöön palautteiden automaattivastauksen.

– Vaikka automaattivastaus saattaa tuntua persoonattomalta, on se ainoa mahdollisuus tällä hetkellä, koska palautetta on tullut niin paljon. Kaikki palautteet kuitenkin välitetään eteenpäin ja ne myös käsitellään, infran kunnossapidon päällikkö Mari Helin vakuuttaa tiedotteessa.

Turun kaupungin talvikunnossapito rauhoittelee kaupunkilaisia ja vakuuttaa, että talvikunnossapito on käynnissä täydellä koneistolla. Kaupunki toivoo katujen käyttäjiltä malttia ja työrauhan antamista lumitilanteen selvittämisessä.

Kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että katuja aurataan ja lunta kuljetetaan pois kaupungin laatiman kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Urakoitsijoiden täysi koneisto tarkoittaa 24 kappaletta pyöräkuormaajia tai kiinteistötraktoreita, 19 kappaletta traktoreita, neljä tiehöylää, 16 kappaletta muun muassa lumenajoon tarkoitettuja kuorma-autoja, 16 kappaletta tienhoitoautoja auraukseen ja hiekoitukseen, seitsemän kaivinkonetta tai kuormaajaa, , neljä lumilingolla varustettua traktoria sekä lapiopartioissa 28 henkilöä.

– Töitä tehdään käytännöllisesti katsoen ympäri vuorokauden. Urakoitsijoiden toimintaa myös seurataan ja tarvittaessa puututaan, mutta tärkeintä on tässä tilanteessa antaa työrauha akuutin tilanteen korjaamiseksi, Helin toivoo.

Helin toivoo asukkailta ja muilta katujen käyttäjiltä malttia ja ymmärrystä sen suhteen, että lunta on todella paljon ja lumen pois kuljettaminen vaatii aina oman aikansa.

Kaupungin kaikki viisi lumensijoituspaikkaa on otettu käyttöön, mitä ei ole tarvinnut tehdä läheskään joka talvi. Pelkästään keskustan alueelta on kuljetettu lunta pois nyt noin 1000 kuorma-autollista eli 25 000 kuutiota.

Katujen kunnossapidon ja lumen poistamisen helpottamiseksi kunnossapidossa on otettu käyttöön myös ajoneuvojen siirtokehotukset. Kaduille sijoitetut siirtokehotusmerkit kertovat, milloin pysäköinti on kielletty katuosuudella. Kaupungin tarjoamasta verkkopalvelusta saa reaaliaikaista tietoa siirtokehotusmerkkien voimassaolosta Palvelusta voi katsoa milloin pysäköinti on kielletty milläkin kadulla kunnossapidon ajaksi.

Palvelusta voi myös tilata tekstiviestin, joka kertoo siirtokehotuksen voimaantulosta haluttujen katujen osalta. Ajoneuvon siirrosta aiheutuneet kustannukset laskutetaan ajoneuvon omistajalta.

– Toivottavasti vältymme mahdollisimman monen ajoneuvon siirrolta, sillä se olisi kokonaisuuden kannalta todella hyvä asia, Mari Helin sanoo.

