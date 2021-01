Turun keskustan kehittämiskilpailussa 12 voittajaehdokasta

Fakta

Arviointiryhmän esitys voittajiksi

Anchor Puistosilta, Hila Arkkitehdit Oy

Hyvin voiva Turku, Pasi Inkinen

Turku Stars Carbon Neutral City Experience for Kids and Youth, Zeamly Oy

Nuorten kesäyrittäjyystori, Hilkka Näse

Mini Turku, Katia Salo

Tapahtumamatot, Katia Salo

Kontiaisten joulukuu, Essi Santala

Turun Pyörämessut / Turku – Suomen pyöräpääkaupunki, Juha Toivonen, Tmi Kekseliäs kettu

Portti auki Turkuun, Lundén Architecture Company

Käveltävämpi keskusta, Lujatalo Oy

Saaristolaivasatama, Juho Niem

Turun kauppahallikortteli 2026, JKMM Arkkitehdit Oy

Tuettavat ideat

Arviointiryhmä esittää, että ideoiden Esitykset Valtaavat Kadut, Turku kutsuu tanssiin! ja Turun Sarjakuvafestivaali 2021 toteutusta tuetaan kilpailubudjettiin tehtävällä 5 000 euron varauksella per idea.

Valotapahtuma 2021 -hankkeen kumppanit

Lumina festival of light and wonder

Luodaan valoa Turkuun yhdessä

Sytytä Turku -seikkailu – Joukkoistamalla valotaideteokset loistamaan

Lähde: Turun kaupunki