Raisio aikoo rokottaa Kerttulan hallissa – rokottajia haalitaan kiireesti lisää

Raisio

Raisio aikoo keskittää koronarokotukset Kerttulan liikuntahalliin siinä vaiheessa, kun laajempi väestön rokottaminen alkaa rokotteiden määrän lisääntyessä. Liikuntahallissa on suunniteltu toteutettavan myös Ruskon kunnan väestön laajempi rokottaminen.

Raisio rokottaa tällä hetkellä terveysasemalla sekä hoidon ja hoivan yksiköissä oman henkilökunnan voimin. Raision kaupungin henkilökunnan rokottamisesta on tehty sopimus Pihlajalinna Turku Oy:n kanssa.

Väestön rokoteprosessi sitoo huomattavan määrän terveydenhuollon henkilöstöä. Rokotuksista ei uskota selvittävän kaupungin oman henkilökunnan ja mahdollisten tilapäisrekrytointien voimin. Asiaa hankaloittaa epävarmuus aikataulusta, koska tiedossa ei ole esimerkiksi sitä, minkä suuruisia rokote-eriä on saapumassa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa on valmisteltu henkilöstön vuokraamista rokoteprosessin toteuttamiseksi. Asialla on kiire.

Raision sosiaali- ja terveyskeskus on kartoittanut henkilöstön vuokrausta kolmen suuren terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa, joilla on mahdollisesti tarjota ammattitaitoista henkilökuntaa tukemaan rokoteprosessia. Lisäksi on saatu tarjous yhdeltä muulta toimijalta.

Raision sosiaali- ja terveyslautakunta käsittele asiaa ensi keskiviikkona.