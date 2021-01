Kupittaan kampukselle kuntavaalien ennakkoäänestyspiste

Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampukselle avautuu uusi ennakkoäänestyspiste huhtikuun kuntavaaleihin.

Äänestysmahdollisuuden tarve on korostunut ammattikorkeakoulun keskittäessä toimintaansa Kupittaan alueelle.

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen ja opiskelijakunnan johto kiittävätkin Turun keskusvaalilautakuntaa erinomaisesta päätöksestä.

– Kupittaan ICT-Cityn äänestyspaikka on merkityksellinen myös koko alueen kasvavalle työntekijämäärälle ja Kupittaan alueen monipuoliselle kehitykselle. Nyt on Kupittaan yritysalueellakin mahdollista äänestää helposti työpäivän aikana, iloitsee Turun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen tiedotteessa.

Opiskelukunta TUO toivoo uuden äänestyspaikan nostavan piskelijoiden äänestysaktiivisuutta, jotta myös opiskelijoiden ääni näkyy sekä kuuluu poliittisessa päätöksenteossa.

– Opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden nostaminen on välttämätöntä, koska opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia ja veronmaksajia. Parhaiten pystymme tavoittamaan opiskelijat tuomalla päätöksenteon lähelle heitä. Turku on toiminut esimerkillisesti ja omalta osaltaan tuonut ennakkoäänestyspisteen kampukselle. Opiskelijakunta on erittäin kiitollinen siitä ja tekee kaikkensa opiskelijoiden aktivoimiseksi vaalien alla, lupaa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUOn hallituksen puheenjohtaja Jade Tähtinen.

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 7.–13.4.2021.