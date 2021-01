Rajoituksista kiinni pitäminen ehdottoman tärkeää Turussa – uusi mallinnos ennakoi kaupungin koronatilannetta

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi keskiviikkoaamuna kaupungin ajantasaisesta koronatilanteesta.

Kaupunginjohtajan mukaan tilanne ei ole Turussa kehittynyt toivottuun suuntaan. Vaikka koronavirustartuntojen jäljitysprosentti on korkea, virusta kiertää silti yhä kaupungissa aiheuttaen isompia tartuntaryppäitä.

– Ymmärrän, että jaksaminen on monilla kovilla, mutta rajoitusten ja suositusten noudattaminen on edelleen erittäin tärkeää, Arve muistutti tilaisuudessa.

Arven mukaan Vuokkokodissa riehumaan päässeestä viruksesta on otettu opiksi. Tartuntoja asumispalvelussa on todettu kaikkiaan 38.

Turku on edelleen virusepidemian leviämisvaiheessa. Joulukuun pahimmista luvuista on tultu alaspäin, mutta tilanne on silti yhä vakava.

Maskisuositukset laajenevat nyt myös neljäs- ja viidesluokkalaisiin koko Turun alueella. Aiemmin suositus on ollut käytössä vain viidessä koulussa, joissa epidemiatilanne on ollut muita pahempi. Nyt suositus laajenee koskemaan koko kaupunkia. Suositus astuu voimaan heti. Lapsille jaetaan neljä kasvomaskia per koulupäivä.

Koronavirustesteissä on käyty Turussa alkuvuotta enemmän, kaupunginjohtaja kertoo.

Turkulaisille helpoin ja nopein väylä koronavirustestiin on Omaolo-palvelun oirearvio, joka toimii ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Turun lentokentällä tarjotaan koronavirustestausta jokaiselle ulkomailta tulevalle matkustajalle.

Viranomaiset ovat vastassa Turun lentoasemalla tällä hetkellä kerran viikossa saapuvaa Gdanskin lentoa.

Tammikuun puolivälistä lähtien koronantorjuntabussi on ollut Turun satamassa vastassa kaikkia aamulaivoilla Ruotsista saapuvia matkustajia.

16.–25. tammikuuta aamulaivoilla on tullut 1150 matkustajaa. Heistä on testattu vain 202 matkustajaa.

– Tämä on aika vaatimaton prosentti, Arve harmittelee.

Tartuntoja laivamatkustajilta on löytynyt kymmenkunta. Iltalaivoilla tulevien matkustajien testaamista suunnitellaan parhaillaan.

Koronaan liittyvää työtä tekevien työntekijöiden rokotusten toinen kierros on alkanut tällä viikolla.

Turun kaupungin omissa vanhusten asumispalveluyksiköissä henkilökunnan ja asukkaiden ensimmäinen rokotuskierros on saatu valmiiksi. Yksityisten hoivakotien asukkaiden ja henkilökunnan rokotusten ensimmäinen kierros saataneen valmiiksi tällä viikolla.

Kotihoidon sekä tiettyjen, suuressa riskissä olevien, iäkkäiden rokotukset on aloitettu viime viikon lopulla.

Kotihoidon asiakkailta sekä omaishoidettavilta tiedustellaan kiinnostusta rokotteen ottamiseen ja mahdollisuuksista rokotuspaikalle saapumisesta. Vastausten perusteella laaditaan aikataulut rokotusten etenemisestä.

– Meillä on hyvät valmiudet aloittaa laajamittaiset rokotukset nopealla aikataululla helmikuussa Turun Messukeskuksessa, mutta ne voidaan aloittaa vasta, kun Suomeen saadaan enemmän rokotteita, Arve kertoo.

Rokotettavaan ikäryhmään kuuluville tulee henkilökohtainen kutsu rokotukseen terveysasemalle. Kaupunginjohtajan mukaan turkulaisia tiedotetaan ahkerasti oman rokotusvuoronsa ajankohdasta.