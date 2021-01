Varsinais-Suomen koronaryhmä huolissaan: maskittomuus johtanut massa-altistuksiin – "Ei lipsuta nyt"

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan siitä, että maskeja ei kaikin osin käytetä suositusten mukaisesti.

Varsinais-Suomi on yhä leviämisvaiheessa. Tautitilanne ei mahdollista suositusten purkua miltään osin. Ne pysyvät suunnitellusti voimassa helmikuun 7. päivään asti.

– Koronatapausmäärissä on viikkojen 2–3 vaihteessa ollut piikki. Jos tämänkaltaisia hypähdyksiä tulee enemmän, on trendi erittäin huolestuttava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on jälleen noussut sadan tuntumaan.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä muistuttaa työnantajia, että myös valtakunnallinen etätyösuositus on edelleen voimassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Erityisen huolissaan ryhmässä ollaan koulujen tilanteesta. Maakunnan eri kunnissa kaikkiaan noin 350 koululaista altistui virukselle peruskouluissa viime viikon aikana. Altistukset liittyvät 14 todettuun tartuntaa.

– Suuri altistusmäärä johtuu osin siitä, että maskeja ei oltu käytetty. Olen huolissani, että osa yläkoululaisista ja työikäisistä suhtautuu maskien käyttöön näin huolettomasti, Esa Rintala sanoo.

Kansallisen suosituksen mukaisesti kaikken oppilaiden kuudensista luokista ylöspäin tulisi käyttää kasvomaskia. Varsinais-Suomessa paikallinen suositus on lisäksi, että hankalimmilla tartunta-alueilla maskia käyttäisivät myös neljäs- ja viidesluokkalaiset.

– Maskeilla suojautuminen on tarpeen aivan kaikissa tilanteissa, joissa kahden metrin turvaväliä ei voida pitää. Tämä on edellytys sille, että normaalitilanteeseen pystytään aikanaan palaamaan. Ei siis lipsuta nyt, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kannustaa koordinaatioryhmän tiedotteessa.

Koulujen lisäksi vakavia tartuntaryppäitä on todettu hoivalaitoksissa, aikuisten kilpaurheilussa sekä työpaikoilla.

Lue myös: Koronatartuntoja Vuokkokodin kaikissa kerroksissa – kaikki iäkkäät asukkaat altistuivat virukselle

Viime viikolla Turun satamassa ja lentokentällä tehtiin liki 200 koronatestiä. Niissä ilmeni 12 tartuntaa.

Maakunnassa kirjattiin yhteensä 26 ulkomailta tuotua tartuntaa. Edeltävällä viikolla niitä ilmeni 36.

Virusmuunnoksia on Varsinais-Suomessa tavattu nyt kahdeksan kappaletta. Lisäksi kaksi epäilyä on vielä varmistamatta. Kaikilla kahdeksalla tapauksella on yhteys ulkomaille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Varsinais-Suomessa 82 prosenttia tartunnan lähteistä saadaan selvitettyä.

– Tunnistusprosentti on ilahduttavan korkea. Jäljitysmekanismi toimii hyvin, vaikka tapauksia on paljon, ylilääkäri Rintala sanoo.

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. THL suosittaakin nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.

Varsinais-Suomessa on annettu noin 13 500 ensimmäisen vaiheen koronavirusrokotetta. Koronaan liittyvää työtä tekevästä ja terveydenhuollon kriittisestä henkilökunnasta noin 64 prosenttia on rokotettu.

Iäkkäiden asumispalvelujen henkilökunnasta noin rokotettuja on yhtä paljon, noin 63 prosenttia. Iäkkäiden asumispalvelujen asukkaista noin rokotettu on 71 prosenttia ja 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista noin 10 prosenttia .

– Rokotteiden saatavuus vaikuttaa rokotusten etenemiseen. Lähiviikkoina kerran rokotettujen määrän kasvu todennäköisesti tästä syystä valitettavasti hidastuu, Mikko Pietilä sanoo.