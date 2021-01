Turun pääkirjastossa altistumisia virukselle – kirjaston asiakkaalla todettu koronavirustartunta

Turun pääkirjastossa on viikko sitten, tiistaina 19. tammikuuta vieraillut asiakas, jolla on todettu koronavirustartunta. Vierailu on tapahtunut kello 9–10.30 välisenä aikana.

Turun tartuntatautiviranomaiset ovat onnistumaan kartoittamaan virukselle altistuneet.

Viranomaiset ottavat yhteyttä kaikkiin altistuneisiin sekä antavat ohjeet karanteenista ja jatkotoimista.

Kyseisenä ajankohtana kirjastossa olleita kehotetaan hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Oireettomia pyydetään seuraamaan omaa vointiaan ja ottamaan yhteyttä, jos oireita ilmenee.

Turun kaupunginkirjastossa on koronarajoitusten aikana kirjastossa on sallittua vain pikainen, korkeintaan viidentoista minuutin asiointi.

Kaikkien kirjastossa kävijöiden tulisi käyttää kasvomaskia asioidessaan ja huomioida vähintään kahden metrin turvavälit.

Kaupunginkirjasto aloittaa tällä viikolla tarjoamaan maskia asiakkaille, joilla sitä ei ole.