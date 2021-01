Lounaspaikka: Lounasta historiallisessa ympäristössä

Vanhan Suurtorin kupeessa sijaitsevan ravintola Teinin juuret ulottuvat vuoteen 1924 saakka, jolloin tilaan perustettiin kahvilaravintola Hansa. Teiniksi ravintola nimettiin 1940-luvulla. Vuodesta 2017 lähtien ravintola Teiniä on pitänyt turkulainen ravintoloitsijaperhe Ravantti.

Ravintolassa ruuat valmistetaan perinteitä kunnioittaen, mutta tuoreella otteella. Teini on tunnettu klassikkoannoksistaan. Sama linja näkyy ravintolassa lounasaikaan.

Kuten monen muunkin ravintolan toimintaan, myös Teinin palveluihin koronapandemia on tehnyt muutoksia. Normaalisti Teinissä tarjoillaan lounas buffetpöydästä, nyt lounas tarjoillaan lautasannoksina.

– Työn määrään tämä ei kuitenkaan vaikuta, työmäärä on vastaava tarjoillaan lounas sitten annoksina tai buffetista. Valinta vaikuttaa kuitenkin siihen, että saamme näin palveltua asiakkaita turvallisesti, kun annokset tuodaan pöytiin, ravintolapäällikkö Janna Kortelainen kertoo.

– Lounaan aikana olemme ottaneet käyttöön myös kabinettitiloja sekä samassa tilassa olevan Löytö gastropubin pöytiä. Näin pystymme pitämään tilat väljinä ja turvavälit hyvinä, Kortelainen jatkaa.

Marttiina Sairanen Vierailupäivänä lounaalla oli tarjolla muun muassa sitruunarisottoa.

Lounasvaihtoehtoja Teinissä on kolme, joista yksi vaihtoehto on kasvisruoka. Lisäksi lounaslistalla on viikon burgeri. Pääruuan lisäksi lounaaseen kuuluu päivän salaatti, paikanpäällä leivottua tuoretta leipää sekä pieni makea ja kahvi tai tee.

Vierailupäivänä lounaalla oli tarjolla härän grillipihviä ja bearnaisekastiketta, sitruunarisottoa ja marinoituja katkarapuja sekä talon seitanpihviä ja bbg-kastiketta.

Lounaalla ei ole kiertävää menua, vaan tarjottavat suunnitellaan jokaiselle viikolle erikseen. Perjantait ovat kuitenkin vakiintuneet grillipihvipäiviksi.

"Pihvipäivä on syntynyt asiakkaiden toiveista."

– Pihvipäivä on syntynyt asiakkaiden toiveista. Yksi suosikkiruoka on myös aina vaan hernekeitto ja pannukakku -yhdistelmä. Nyt poikkeusaikaan olemme valitettavasti jättäneet keittolounaan pois vaihtoehdoista.

Ruuat valmistetaan Teinissä alusta lähtien itse ja raaka-aineet tulevat lähiseudun tuottajilta. Lounasannoksista suuri osa on laktoosittomia ja joukossa on gluteeniton vaihtoehto.

– Lounaalla asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa lähialueella työskentelevistä toimistotyöntekijöistä sekä lähialueen rakennustyömailla työskentelevistä. Nyt etätyön aikaan lounaan menekkiä on haasteellista arvioida etukäteen. Normaalitilanteessa lounasannoksia menee noin sata päivässä, Kortelainen kertoo.

– Teinin ravintoloitsijalla on toimintatapana noutaa tukkukuorma päivittäin. Tämä edesauttaa ja helpottaa reagointia näin poikkeusaikanakin. Jos illalla jokin raaka-aine on vähissä, sitä saa tilattua seuraavaan päivään. Toimintatapa vähentää myös ruokahävikkiä, Kortelainen jatkaa.

Ravintola Teinissä rakennuksen pitkä historia on läsnä. Lounaallakin on mukava hetkeksi jäädä tarkastelemaan tilan yksityiskohtia.

– Me työntekijätkin olemme opetelleet ravintola Teiniin ja rakennuksen ympäristöön liittyvää historiaa. Asiakkaat ovat siitä kiinnostuneita ja kyselevät, mitä kaikkea rakennuksessa ja alueella on vuosien varrella ollut.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.