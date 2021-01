Kaikki Turun luonnonjääkentät on jouduttu sulkemaan, koska jään laatu ei ole enää turvallinen luistelijoille. Turun kaupunki kertoo, että monilla kentillä on jo hiekka näkyvissä, ja jää on erittäin pehmeää ja märkää. Kenttien avaamisen uskotaan sääennustetta tarkasteltaessa menevän loppuviikolle.

Luonnonjääkenttien tilannetta voi seurata Turun kaupungin verkkosivuilta.

Luisteleminen on edelleen mahdollista Kupittaan ja Parkin tekojääradoilla.