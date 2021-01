Rintamamiestalo tuhoutui täysin liekkimeressä Pöytyällä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos hälytettiin sammuttamaan rakennuspaloa Pöytyän Honkilahdentiellä maanantaiaamuna.

Paikalle hälytettiin toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Puoli kahdentoista aikaan aamupäivällä rakennus oli täyden palamisen vaiheessa ja paikalla löivät korkeat liekit.

Päivystävä palomestari Riku Koskinen arvioi jo tuolloin, että rakennus tuhoutuu palossa täysin.

Maanantaina alkuillasta raivaustyöt saatettiin päätökseensä.

– Yksikkö kävi tarkastamassa tilanteen ja kohde on luovutettu omistajalle. Ikävä kyllä talo tuhoutui totaalisesti. Talossa oli rakenteessa purueristettä, mikä aiheutti voimakkaan palon, palomestari kertoo maanantaina iltakahdeksan aikaan.

Kirsi Kanerva Aamupäivällä talosta nousi korkeat lieskat ja paksu savupatsas.

Talossa oli syttymishetkellä sisällä kaksi henkilöä, mutta he pääsivät ulos omin avuin. Palomestarin mukaan he ovat jo päässeet sairaalasta ja heidän vointinsa on hyvä.

Pelastuslaitoksella on jo jonkinlainen käsitys palon mahdollisesta syttymissyystä, mutta sitä selvitellään vielä.

– Tässä vaiheessa en lähde vielä arvailemaan sen tarkemmin, palomestari toteaa.

Hälytys palopaikalle tuli maanantaina kello 9.40.