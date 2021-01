Viemärityö haittaa liikennettä Helsinginkadulla

Viemäri- ja vesijohtotyö Turun Helsinginkadulla jatkuu. Helsinginkatu 22-26 kohdalla on yksi ajokaista poissa käytöstä sataman suuntaan ajaessa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Alueella on myös poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Työt alkavat maanantai-iltana kello 21 ja päättyvät tiistaiaamuna kello 7. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.