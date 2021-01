Moision koulussa Salossa on todettu koronatartunta, kerrotaan Salon kaupungilta. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan koronavirukselle on mahdollisesti altistunut yhden ryhmän oppilaat. Moision koulussa on 26 luokkaa ja kaikkiaan yli 500 oppilasta.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista.

Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten ne yläkoulun oppilaat, jotka eivät ole altistuneet, tulevat tiedotteen mukaan normaalisti kouluun.