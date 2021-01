Turun ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu koronatartunta 29 asukkaalla

Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu 29 asukkaalla koronavirustartunta, kertoo Turku. Yksikössä on todettu myös muutamia työntekijätartuntoja. Asukkaista ja henkilöstöstä otetaan seulontanäytteet. Kaikki koronavirukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Vuokkokodissa on voimassa vierailukielto, joka jatkuu 7. helmikuuta asti. Kaupungin mukaan asukkaiden omaisille tiedotetaan asiasta ja heidät pidetään koko ajan tietoisina yksikön tartuntatilanteesta.