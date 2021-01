Kaarinalaisessa koulussa kolme koronatartuntaa

Kaarinassa sijaitsevassa Piispanlähteen koulussa on varmistettu kolme koronatartuntaa. Kaarinan johtavan rehtorin Emmi Virtasen mukaan koulu on saanut kaikista tapauksista tiedon tällä viikolla. Koulussa altistuneita on Virtasen arvion mukaan runsaat 30, ja kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin.

– Altistukset eivät ole hajaantuneet laajalle, mutta ihan yhdestäkään ryhmästä ei ole kyse, toteaa Virtanen.

Altistukset ovat sattuneet yläkoulun puolella Marsukadulla sijaitsevassa kouluyksikössä.

Virtasen mielestä kaarinalaisissa koulussa noudatetaan hyvin kouluille korona-aikana annettuja ohjeistuksia. Maskien kokonaiskäyttöasteeseen Virtanen on myös tyytyväinen, vaikka koko ajan maskia ei voi kouluissa pitää.

– Osa oppilaista käyttää maskia varsin innokkaasti, mutta osa ottaa sen välitunniksi pois. Lisäksi oppilaat syövät porukalla, ja syödessähän ei maskia voi pitää. Harmillista, jos näinä hetkinä on sattunut altistuksia.