Miksi kaupunki rikkoo omia sääntöjään ja lakia?

Turun kaupungin sääntönä on, että tontinomistajan pitää kuljettaa lumet pois viipymättä, niitä ei saa kerätä esimerkiksi jalkakäytäville eikä pysäköintipaikoille. Jos joku muu (= Kuntec ja Desentti) laiskuuttaan ja ahneuttaan kippaa lumikuorman jalkakäytävälle tai pysäköintipaikalle muiden riesaksi, tontinomistajan pitää kuljetuttaa se omalla kustannuksellaan pois viipymättä. Kaupungilla on keskustassa paljon tonttimaata ja pyöräteiden kohdalla tontinomistajan lumivelvollisuus kuuluu kaupungille.



Miksei kaupunki korjaa vastuullaan olevia lumia pois? Kaupungin vastuulla olevia isoja lumikasoja on myös peittämässä näkyvyyttä suojateille, mikä on hengenvaarallista ja ehdottoman laitonta. Eikö viitsi, ei osaa vai ei halua? Jos kaupunki tai taloyhtiö on palkannut halvalla huonon urakoitsijan, se ei tontinomistajaa vapauta velvollisuudesta, vaan silloin pitää välttämättömät lisätyöt ostaa joltain muulta. Vai sovitaanko kaupungin, taloyhtiöiden ja muiden tontinomistajien kesken yhteisesti, että säännön voi unohtaa ja kevät hoitaa lumenkuljetuksen.

