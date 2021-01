Impivaaran suksivuokraamossa pitänyt kiirettä – aukioloja laajennetaan

Turun Impivaaran suksivuokraamon avausviikonloppu sai hiihtämisestä kiinnostuneet liikkeelle. Ensimmäisen viikonlopun aikana vuokrattiin yhteensä 341 välinepakettia. Paketti sisältää sukset, monot ja sauvat. Vuokrasuksilla hiihti lauantaina ja sunnuntaina yhteensä 120 lasta ja 221 aikuista. Turun kaupungin liikuntapalvelut on nyt päättänyt lisätä suksivuokraamon aukioloaikoja kahdella seuraavalla viikolla. Suksivuokraamo on avoinna myös tiistaisin 26.tammikuuta ja 2. helmikuuta sekä torstaisin 28. tammikuuta ja 4. helmikuuta kello 17–20.

Suksivuokraamon normaaliaukioloajat ovat 14. maaliskuuta saakka lauantai ja sunnuntai kello 11–16 säävarauksella. Hiihtolomalla 22.–28. helmikuuta vuokraamo on avoinna maanantaista perjantaihin kello 11–19 ja viikonloppuna kello 11–16.

Suksivuokraamo toimii parakeissa Eskonkadulla sijaitsevan Impivaaran jalkapallohallin takana, Nunnavuoren latujen vieressä. Suksivuokraamon palvelusta vastaa tänä talvena ÅIFK:n jalkapallojaosto.

Välinepaketin (sukset, monot ja sauvat) vuokra kahdeksi tunniksi kustantaa aikuisilta viisi euroa, alle 20-vuotiailta euron ja alennusryhmät (työttömät, opiskelijat) kolme euroa. Maksuna käy käteinen, kortti tai liikuntasetelit. Sähköisellä Mihi.fi-passilla, Kimmoke- ja Seniorirannekkeen voimassaolokortilla sukset saa käyttöönsä maksutta.

Suksipareja on yhteensä arviolta 160. Tarjolla on sekä perinteisen että luistelutyylinkin suksia. Monoja on koosta 28 kokoon 48 asti, ja sukset ovat valmiiksi voideltuja. Arkisin suksipaketit ovat maksutta Turun koulujen ja päiväkotien käytössä.

Korona-tilanne vaikuttaa vuokraamon toimintaan. Suksivuokraamon pukuhuone ei ole avoinna, eikä vuokraamon sisätiloihin voida päästää asiakkaita. Hyvällä talvisäällä jonotusaika voi olla pitkäkin. Jonottaessa pitää huolehtia myös turvavälien säilymisestä.

– Toivomme asiakkailta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä tässä haastavassa tilanteessa. Valitettavasti sisätiloja ei ole käytössä, monojen vaihtamista varten on tarjolla ulkopenkkejä, toteaa tiedotteessa liikuntapalveluvastaava Jorma Fisk Turun kaupungin liikuntapalveluista.

Tällä hetkellä Impivaaran Nunnavuoren tykkilumiladut ovat kunnossa. Käytössä on 1,7 kilometrin latu, kilometrin lisälenkki sekä lasten ja muidenkin hiihtämään opettelevien käyttöön tarkoitettu 300 metrin naperolenkki tasaisella maalla. Lisäksi luonnonlumiladut on saatu tehtyä kertaalleen. Latumiehet päivittävät tiedot latujen kunnostuksesta nettiin turku.fi/latuinfo -sivulle.