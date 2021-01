Turun keskustassa ja jokirannassa kaadetaan huonokuntoisia puita

Turun kaupunki kaataa huonokuntoisia puita keskustasta sekä Aurajokirannasta ensi maanantaista alkaen. Wäinö Aaltosen museon lähistöltä joudutaan kaatamaan kaksi pitkälle lahonnutta vuorijalavaa.

– Toista on pitkään lahottanut jalavanpakuri. Toista vuorijalavaa lahottaa lattakääpä, joka on aggressiivinen juuriston ja tyvialueen lahottajasieni. Myös tämän lahovian etenemistä on seurattu useita vuosia. Nyt laho on niin pitkällä, että puu on taantumassa, kertoo Turun kaupunkiympäristötoimialan puuasiantuntija Aki Männistö tiedotteessa.

Jokirannasta Läntinen Rantakatu 5:n kohdalta kaadetaan karstasyylän lahottama puistolehmus viikon 5 aikana. Myös toista vanhaa lehmusta hoitoleikataan keventämällä ja näin parantamalla puun myrskykestävyyttä.

Keskustasta kaadetaan Humalistonkatu 18:n edustalla kasvava vaahtera. Puu on kärsinyt suomukäävän lahosta ja vakavasta juuristolahosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Puiden lahovikojen on havaittu edenneen nopeasti viime vuosien kuumien ja kuivien kesäkausien myötä. Viime vuonna tehtyjen tarkistuksien mukaan lahot ovat edenneet erittäin pitkälle ja selvästi aiempia vuosia nopeammin. Tästä syystä nyt kaadettavien puiden latvuksia on kevennetty voimakkaasti. Menneet, kuivat kesät aiheuttavat jatkossakin puiden kaatamisia.

Puiden kaatotyöt aloitetaan Itäisellä Rantakadulla maanantaina aamusta alkaen. Työt jatkuvat Läntisellä Rantakadulla ja Humalistonkadulla viikolla 5. Työt aiheuttavat tilapäisiä häiriöitä alueiden kulkuyhteyksissä.

Kohteet urakoi Desentti ja työn on tilannut Turun Kaupunkiympäristötoimiala.

Lue myös: Kenties Turun suurimman puun titteliä kantava poppelivanhus sai kaatotuomion