Kaarinalaisen Piispanlähteen koulun oppilaalla on todettu koronatartunta.

Piispanlähteen koulun rehtori Tiina Tuominen vahvistaa tiedon koronatartunnasta. Tuominen kertoo, että noin 18 oppilaan Marsukadulla toimiva luokka on asetettu karanteeniin. Oppilaille on tiedotettu asiasta ja heille on annettu ohjeet karanteenista ja koronatestauksesta. Piispanlähteen yhtenäiskoulussa opiskelee yhteensä noin 716 oppilasta ja koulu toimii kolmessa eri osoitteessa. Marsukadulla opiskelee peruskoulun vuosiluokat 7-9.

Oppilaan tartunta todettiin alkuviikolla. Rehtorilla ei ole tiedossa enempää todettuja koronatartuntoja kyseisen luokan oppilaista. Turun Sanomiin yhteyttä ottanut oppilaan vanhempi kertoo, että samassa luokassa on todettu tällä viikolla jo kolme tartuntaa.

– Hygienia-asiat ovat kunnossa ja maskeja suositellaan käytettäväksi ja niitä kyllä käytetään. Tällä karanteeniin määrätyllä luokalla kaikki ovat käyttäneet maskeja, Tuominen kertoo.

Karanteeniin asetettu luokka on Tuomisen mukaan etäopetuksessa ja erityisopettaja on tukena kun tarvitaan.