Turun yliopistolle merkittävä lahjoitus lastentautialan tutkijoiden palkkaamiseksi

Lastentautien tutkimussäätiö lahjoittaa Turun, Helsingin, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoille yhteensä 1,35 miljoonaa euroa lastentautien tutkijoiden palkkaamiseen. Helsingin yliopiston osuus lahjoituksesta on 150 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan, muut yliopistot saavat 75 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan.

Lastentautien tutkimussäätiön uusi rahoitustapa perustuu lastenlääkäriprofessoreilta tulleeseen ehdotukseen. Rahoitusmallin tavoitteena on ollut löytää sairaalaan toimintamalli, joka mahdollistaa paremmin potilas- ja tutkimustyön yhdistämisen.

– Tällä lahjoituksella on valtavan iso merkitys, sillä lastentautialan tutkimus on Suomessa selvästi vähentynyt viime vuosina. Lääkäreillä ei yksinkertaisesti enää ole aikaa tehdä sairaalatyön rinnalla kliinistä tutkimusta, eli kerätä tutkimustietoa, arvioida miten hoitoa tulisi kehittää ja millaisia pitkäaikaisvaikutuksia sairaudella ja hoidoilla on. Tutkimus on kuitenkin välttämätöntä, jotta lasten saama hoito olisi ajanmukaista ja mahdollisimman hyvää. Tämä rahoitus varmistaa, että huippututkimus Suomessa jatkuu, Helsingin yliopiston professori Kaija-Leena Kolho sanoo Lastentautien tutkimussäätiön tiedotteessa.

Hoitojen kehittäminen edellyttää asiantuntijoilta määräajoin kokoaikaista keskittymistä tutkimustyöhön, ja lahjoitusrahalla turvataan myös perustutkimuksen jatkuminen lastentautien alalla.

– Potilastyötä tekevien lääkäreiden tutkimuspanos on tärkeää, sillä potilastyössä saatu kokemus ja kohdatut haasteet ovat aivan keskeisiä tutkimuskysymysten hahmottamisessa, Itä-Suomen yliopiston professori, LT Jarmo Jääskeläinen avaa.

Rahoitus on nyt ensimmäistä kertaa osoitettu suoraan yliopistoille ja se koskee kaikkien lastentautien alojen tutkijoiden palkkausta, mukaan lukien lastentaudit, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastenkirurgia ja nuorisopsykiatria.

Lastenlääkäriprofessorit toivovat, että uusi rahoitustapa tulee käyttöön jäädäkseen.

– Tämänkaltaiselle rahoitukselle on kova tarve. Me uskomme, että apurahoihin verrattuna tämä malli on parempi muun muassa siksi, että kolme vuotta on tutkimuksen kannalta sopivan pitkä aika, jossa ehtii jo rakentaa omaa tutkimusta. Malli varmistaa, että lääkäri voi keskittyä sekä potilastyöhön että tutkimukseen mutta tätä ei tarvitse yrittää tehdä samanaikaisesti. Sama malli sopii kaikille muillekin lääketieteen tutkimusaloille, ja uskomme, että tämänkaltaiset mallit yleistyvät, Jääskeläinen toivoo.