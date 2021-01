Galaxy huolletaan Naantalissa helmikuun alussa – Baltic Princess liikennöi normaalisti

Turun ja Tukholman välillä liikennöivä Galaxy on poissa liikenteestä suunnitellun teknisen telakoinnin vuoksi 1.–5. helmikuuta. Laiva telakoidaan Turun korjaustelakalla Naantalissa. M/S Galaxy on valmistunut 2006, ja se on rekisteröity Ruotsin lipun alle.

Tallink Siljan mukaan alukselle tehdään telakoinnin aikana normaalin huolto-ohjelman mukaisia teknisiä kunnostustöitä. Galaxy on pois liikenteestä saavuttuaan Turkuun aamulla 1. helmikuuta ja palaa jälleen liikenteeseen 5. helmikuuta aamuvuorolla Turusta.

Baltic Princess liikennöi samaisella reitillä koko ajan normaalin aikataulun mukaisesti.