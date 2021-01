Koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksiaan 7. helmikuuta asti – maakunnan tartunnoista jopa viidennes tulee ulkomailta

Tänään kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa kaikkia aiempia suosituksiaan 7. helmikuuta asti.

Ryhmä korostaa, että vaikka tartuntojen määrä on maakunnassa laskusuunnassa, on Varsinais-Suomi yhä leviämisvaiheessa. Lisäksi koronaviruksen muunnos huolestuttaa.

– Varsinais-Suomi on pääkaupunkiseudun jälkeen pahimmassa koronatilanteessa ja maakunta on edelleen leviämisvaiheessa. Vaikka ilmaantuvuusluku on pysytellyt viimeviikkoina alle sadan, Tyksin potilasmäärät ovat vuodenvaihteen jälkeen jääneet koholle, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala tiedotteessa.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan maakunnan tartunnoista 15–20 prosenttia tulee ulkomailta.

– Viikolla 2 testeissä ilmeni 36 ulkomailta tuotua tartuntaa. Kaikkiaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu seitsemän koronaviruksen muunnosta. Rajojen ulkopuolelta tuodut tartunnat ovat merkittävä epidemian moottori ja varianttien myötä epidemian laajenemisen uhka on suuri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koronakoordinaatioryhmä vetoaa kansalaisiin, että suosituksia noudatettaisiin tarkasti. Erityisesti maskien käyttöä ja turvavälien pitämistä korostetaan. Maakunnan kouluissa on ollut viimeisen kahden viikon aikana joukkoaltistumisia ja tartuntoja. Myös muissa kuin sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla on todettu tartuntaryppäitä.

– Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan aivan kaikessa harrastustoiminnassa, niin ulkona kuin sisälläkin, Rintala korostaa.

Maskia tulisi ryhmän mukaan käyttää kaikissa asiakaspalvelutilanteissa, myös ulkotiloissa. Maskisuositus koskee tällä hetkellä kaikkia yli 12-vuotiaita, myös koulun ulkopuolisissa kanssakäymisissä, joissa turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Jo aiemmin ryhmä suositteli maskin käyttöä harkittavaksi alakoulujen 4.–5.- luokkalaisille erityisesti hankalilla epidemia-alueilla.

Eiliseen maanantaihin mennessä sairaanhoitopiiri oli rokottanut 2 000 terveydenhuollon ammattilaista. Yhteensä Varsinais-Suomessa on rokotettu THL:n tietojen mukaan hieman yli 5 000 henkilöä.