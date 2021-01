Lounaspaikka: Napolilaistyylisiä pizzoja suoraan Uunista

Turun ravintolamaailma sai lokakuun puolivälissä uuden tulokkaan, kun Eerikinkadulla reilun vuoden toimineen Nordic Pizza Companyn pikkuveli Uuni Pizzeria avautui Martinkadulle. Myös Uunissa kohtaavat uusi skandinaavinen tyyli ja perinteinen napolilaistyylinen pizza.

Uunia pyörittävät ystävykset Lauri Kokko, Ville Tappola ja Kim Rantanen. Kokko työskenteli pitkään järjestyksenvalvojana ja tapahtuma-alalla, kunnes hän siirtyi pari vuotta sitten ravintola-alalle. Tappolalla ja Rantasella on takana pitkä ura anniskelupuolella baarimestareina.

Miehet ovat tutustuneet toisiinsa ravintola-alalla. Kokko ja Tappola ovat pyörittäneet ravintoloita yhdessä jo pari vuotta. Miehet omistavat Uunin lisäksi myös kortteliravintola Arvon Portsassa, anniskeluravintola Fredrikin Linnankadulla ja Nordic Pizza Companyn Eerikinkadulla.

Idea pizzaravintolasta syntyi, kun miehet miettivät, mitä he voisivat tuoda Turun ravintolamaailmaan. Kun kunnon pizzapaikkaa ei miesten mielestä löytynyt, he laittoivat ensin pystyyn Nordic Pizza Companyn. Uunille löytyi sopiva paikka jo 2018, mutta sen vapautumista jouduttiin odottamaan pari vuotta.

– Uuni syntyi tarpeesta, sillä Martissa ei ollut aiemmin tarjolla meidäntyylistä pizzaa. Martti on myös ihan mahtava kaupunginosa, jonne tällainen paikka sopii mainiosti, Kokko sanoo.

– Ravintolakulttuuri on muuttunut ja syöminen on arkipäiväistynyt. Ihmisen eivät käy ulkona syömässä enää vain viikonloppuisin. Ja Turussa kaikki eivät suuntaa syömään enää vain keskustaan. Martti on sijainniltaan hyvä, sillä täällä asuu paljon väkeä ja se on lähellä jokirantaa ja urheilupuistoa, Rantanen lisää.

Korona on tuonut paljon haasteita ravintola-alalle eikä Uunin avaaminenkaan olisi voinut osua huonompaan aikaan. Miehet kuitenkin uskovat, että kun korona-ajasta selvitään, selvitään mistä vain.

"Hyvä pizza lähtee pohjasta, tomaattikastikkeesta ja juustosta."

– Korona on vaikuttanut etenkin paikan päällä syömiseen. Meillä on oma kotiinkuljetus ja ruuan tilaaminen Uunin nettisivuilta on tehty helpoksi, Kokko sanoo

Riitta Salmi Uunin listalta löytyy new napolitan style -pizzoja eli perinteiseen napolilaiseen tyyliin valmistettuja pizzoja sekä salaatteja. Lounaslistalla on aina pari päivän pizzaa, joista toinen on kasvisvaihtoehto.

Uunin listalta löytyy new napolitan style -pizzoja eli perinteiseen napolilaiseen tyyliin valmistettuja pizzoja sekä salaatteja. Lounaslistalla on aina pari päivän pizzaa, joista toinen on kasvisvaihtoehto. Pizzoja voi tilata lounasaikaan myös listalta etukäteisvarauksella.

– Haluamme olla alamme huippuja. Hyvä pizza lähtee pohjasta, tomaattikastikkeesta ja juustosta. Suosikkipizzamme ovat pepperonipizza ja lihaisa The Meaty. Ihmiset kaipaavat vaihtoehtoja, ja myös kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja pitää olla.

Kolmikon mielestä pizza on hyvä, helppo ja nopea tapa saada vatsa täyteen. Pizzaperjantai on jo ikoninen käsite, mutta pizza maistuu turkulaisille muinakin päivinä ja myös lounaaksi.

– Ruokatrendit tulevat ja menevät, mutta pizzan suosio on pysynyt jo vuosikymmeniä. Pizzalta vaaditaan kuitenkin tänä päivänä paljon enemmän kuin ennen. Mikä tahansa lätty ei kelpaa vaan halutaan syödä hyvää italialaistyyppistä pizzaa.

Testasimme lounasseuralaisen kanssa puoliksi kaksi erilaista pizzaa: The Meatyn ja Chick This Outin. Pidimme molemmat kovasti pizzapohjasta, joka oli sopivan paksu, pehmeä ja mukavan leipämäinen. Lihaisasta The Meatysta riitti hyvin puolikas ja sen kanssa olisi sopinut mainiosti raikas lounaan pikkusalaatti, joka jäi tällä kertaa testaamatta. Chick This Outissa oli ihanaa chilistä potkua, mikä ei kuitenkaan jättänyt muita makuja alleen.

Riitta Salmi Uuni Pizzeria sijaitsee Martinkadulla.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.