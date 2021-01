Juokseva juristi tavoittelee kevyitä askelia

Juoksuharrastuksen suosio on kasvanut viime vuosina. Korona-aikana juoksun houkuttelevuus on kasvanut entisestään, kun monet harrastuspaikat ovat joutuneet sulkemaan ovensa.

Juoksuvalmentaja Anni Liukan mukaan juoksu on mahtava ja monipuolinen laji, jota voi harrastaa missä ja milloin vain. Aloittaminen vaatii kuitenkin malttia ja oikeanlaiset varusteet. Juoksu pitää Liukan mukaan aloittaa rauhassa eli ei kannata treenata joka päivä eikä aloittaa liian kovalla treenillä.

– Etenkin moni aloittelija lähtee juoksemaan liian kovaa. Kevyt peruskuntoharjoittelu on kuitenkin kaiken perusta. Sillä luodaan pohjakuntoa ja vauhtia. Ja on hyvä muistaa, ettei kävely ole häpeä ja luovuttamisen merkki, vaan aluksi on hyvä lähteä liikkumaan tarpeeksi kevyesti. Kävelyn määrää pystyy vähentämään, kun kunto alkaa nousta, Liukka neuvoo.

Tärkeää on myös nauttia treenistä ja unohtaa pakkoliikkuminen.

– Treenin tulee olla kivaa. Kovakin treeni voi olla kivaa eli se ei tarkoita, että treenataan vain omalla mukavuusalueella.

Yksi suurimmista juoksijoiden tekemistä virheistä on Liukan mukaan se, että treenataan kovaa ja unohdetaan huoltaa itseä ja omaa kehoa. Juoksun lisäksi pitäisi muistaa venytellä säännöllisesti.

– Jos arki on todella kuormittavaa ja stressaavaa, se tulee huomioida treenimäärissä. Erityisesti kova treeni on stressiä keholle eikä stressiä kannata lisätä stressin päälle. Kovemmat treenit voi aloittaa, kun arki on helpompaa.

Myös vaatetukseen ja varusteisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Niiden merkitys korostuu talviaikana. Juoksussa tärkeää ovat hengittävät, tekniset asut, itselle sopivat kengät ja hyvät sukat sekä naisilla tukevat ja napakat liivit.

Liukka on juoksuvalmentajana huomannut, että etenkin moni aloittelija pukee juoksutreeneihin liikaa päälleen.

– Koko painoa joutuu kantamaan mukanaan, joten kannattaa valita kevyet vaatteet. Keho myös kuumenee sitä nopeammin mitä huonompi kunto on.

Liukalle liikunta on tärkeä osa elämää. Juoksija hänestä tuli kunnolla kaksitoista vuotta sitten, kun hän tapasi juoksuvalmentajana toimivan miehensä.

Liukka kertoo olevansa nykyään sosiaalinen juoksija, joka tykkää juosta kaverin kanssa, porukalla tai perheen kanssa niin, että kymmenen kuukauden ikäinen vauva kulkee mukana juoksuvaunuissa. Ennen raskautta Liukka nautti ultramatkoista, joissa pääsee hänen mukaansa juoksun ytimeen. Nyt hän juoksee pääasiassa peruskestävyyslenkkejä, jotta peruskestävyys nousisi raskauden jälkeen eikä kuormitus olisi huonojen unien kanssa liian kuormittavaa.

– Juoksu on siitä hienoa, että lyhytkin aika riittää mahtavaan fiilikseen ja vaihtelu tekee hyvää.

Liukka juoksee sekä maantiellä että poluilla noin viitenä päivänä viikossa. Treeni voi olla lyhyt puolen tunnin lenkki tai pidempi riippuen käytössä olevasta ajasta ja voimavaroista.

– Nykyään olen fiilistreenaaja. Olen tällä hetkellä kotona vauvan kanssa ja liikun sen mukaan, miten on aikaa ja minkälaiset ovat päivän voimavarat.

Juoksulenkkien lisäksi Liukka tekee kotona kahvakuulatreeniä ja levytangolla voimaharjoittelua.

Jane Iltanen

Vauva- ja pikkulapsiarjessa ajan ja voimien löytäminen liikkumiselle on usein haastavaa. Liukka neuvoo hyödyntämään lapsen päiväuniajat. Hän tekee itse kuntopiirit ja venyttelyt lapsen nukkuessa.

– Hyvät juoksurattaat ovat myös ihan ehdottomat, jotta pääsee helposti liikkumaan lapsen kanssa.

Omien treenien lisäksi Liukka on ohjannut jumppaa parikymmentä vuotta ja juoksua kymmenen vuoden ajan. Viime keväänä hän perusti vaunujengin, jossa äitiporukalla kävellään kerran viikossa Turun alueella.

– Lisäksi treenaan yhden äitiporukan kanssa kerran viikossa polkujuoksua iltaisin. Hyvässä seurassa liikkuminen on mahtavaa, ja lisäksi saa vertaistukea.

Jos porukassa liikkuminen kiinnostaa, mutta lähipiiristä ei löydy sopivaa ryhmää, apu voi löytyä juoksukoulusta. Juoksukoulussa oppii myös harjoittelun perusteita ja juoksutekniikkaa.

– Juoksukoulussa treenistä saa monipuolisen ja samalla saa vertaistukea. Moni saa itsestään enemmän porukassa. Myös uusien ystävien löytäminen ja ulkona liikkuminen on ihan mahtavaa, Liukka sanoo.

Kevään juoksukouluista löytyy lisätietoa osoitteesta https://vauhtisammakko.com/juoksukoulut/.