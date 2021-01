Rymättylässä Toini-myrskyssä vaurioituneen suurjännitteisen verkon korjaaminen vie kuukausia – meriväylä avataan todennäköisesti illalla

Alkuviikon Toini-myrsky osui Carunan verkkoalueista pahimmin Lounais-Suomeen. Sähköttömiä asiakkaita oli myrskyn aikana enimmillään samanaikaisesti noin 7 700. Tilanne oli hankalin Rymättylässä, jossa useita suurjännitteisen sähköverkon pylväitä kaatui tiistaiyönä 12. tammikuuta.

Caruna on uusinut sähköverkkoaan säänkestäväksi nopealla tahdilla, mikä on vähentänyt merkittävästi vikojen määrää ja kestoa myrskytilanteissa. Toinin aikana Rymättylässä kuitenkin kaatui kolme suurjännitteisen sähköverkon pylvästä, ja pylväiden välissä kulkeneet johdot putosivat mereen, minkä seurauksena vesiväylä Kotkanaukon kohdalla suljettiin. Johdot on jo saatu pois merestä, ja väylä avataan jälleen käyttöön todennäköisesti tänään perjantaina illan aikana.

Carunan mukaan Rymättylässä kaatuneet pylväät vaikuttavat enimmillään noin 3 500 asiakkaamme sähkönjakeluun.

– Kaikille alueen asiakkaille saatiin nopeasti sähköt varajärjestelmien avulla, mikä on tärkeää, kun pakkanen näyttää nyt ainakin hetkeksi kiristyvän. Asiakkaillemme on tiedotettu tilanteesta ja olemme tehneet koko ajan yhteistyötä sekä viranomaisten että Naantalin kaupungin kanssa, toteaa tiedotteessa Carunan aluejohtaja Kalle Liuhala.

Korjaustyöt on aloitettu ja kaatuneet pylväät sekä vaurioitunut verkko korjataan lähikuukausien aikana. Alueella on tällä hetkellä turvallista liikkua, mutta rakennustöiden aikana alueella liikkumista on syytä välttää.

– Tarkkaa ennustetta korjaustöiden valmistumisesta emme vielä pysty antamaan. Selvitämme myös, miksi pylväät kaatuivat. Sähköjakeluun voi tulla rakentamisen aikana lyhyitä katkoja ja näistä toki kerromme asiakkaillemme etukäteen. Varajärjestelmien avulla sähkönjakelu pystytään hoitamaan, kunnes verkko on korjattu, Liuhala kertoo.