Huomenna saa upouudet vuokramonot jalkaan – talviset säät avaavat Turun suksivuokraamot tavallista aiemmin

Turkulaiset pääsevät hiihtämään vuokrasuksilla. Kaupungin liikuntapalvelujen suksivuokraamo Impivaarassa avautuu tavallista aikaisemmin jo huomenna lauantaina. Suksivuokraamo toimii parakeissa Impivaaran jalkapallohallin takana, Nunnavuoren ladun läheisyydessä.

Vuokraamon vierestä lähtevät Impivaaran tykkilumiladut ovat jo valmiina. Paikalla on 1,7 kilometrin latu, kilometrin lisälenkki sekä lasten ja hiihtämään opettelevien käyttöön tarkoitettu 300 metrin naperolenkki tasaisella maalla. Myös luonnonlumilatujen kunnostus on käynnistynyt.

Suksivuokraamo palvelee säävarauksella aina maaliskuun puoliväliin asti lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–16.

Hiihtolomaviikolla 22.–28. helmikuuta vuokraamo on avoinna myös maanantaista perjantaihin kello 11–19.

Palvelusta vastaa tämän talven ajan ÅIFK:n jalkapallojaosto, sillä pitkäaikainen kaupungin yhteistyökumppani Maarian Mahti joutui jättäytymään korona-tilanteen vuoksi pois

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Suksivuokraamon suksivalikoimaa, kaikki monot ja osa sauvoista on uusittu. Suksipareja on noin 160, ja niistä aivan uusia on 135 paria. Uusia suksia ei päästy vielä viime vuonna juurikaan testaamaan, koska ei ollut kelejä, liikuntapalveluvastaava Jorma Fisk kertoo kaupungin tiedotteessa.

Tarjolla on sekä perinteisen että luistelutyylin valmiiksi voideltuja suksia. Arkisin suksipaketit ovat maksutta Turun koulujen ja päiväkotien käytössä. Aikuisille suksipaketin kahden tunnin vuokra maksaa viisi euroa, alle 20-vuotiaille euron ja alennusryhmille kolme euroa.

Koronaepidemian vuoksi vuokraamon pukuhuone ei ole avoinna, eikä vuokraamon sisätiloihin päästetä asiakkaita. Jonottaessa pitää huolehtia turvavälien säilymisestä. Monojen vaihtamista varten on tarjolla ulkopenkkejä.