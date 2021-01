Turun elinvoimajohtajaksi esitetään Niko Kyynäräistä

Turun kaupunki on muuttamassa johtamisjärjestelmäänsä. Uudistukseen liittyen kaupungin johdon tuessa on ollut haettavana elinvoimajohtajan virka.

Maanantaina kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että virkaan valitaan VTM Niko Kyynäräinen. Hän toimii tällä hetkellä Turun seudun elinkeinoyhtiön Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajana.

Hakuajan päättymiseen mennessä (14. joulukuuta 2020) virkaa haki 29 hakijaa, joista haastatteluun kutsuttiin. He olivat VTT Jarkko Heinonen, VTM Niko Kyynäräinen, KTM Kristiina Salo, VTM Mika Helva ja YTT Marko Lehenberg. Haastatteluihin valinta tehtiin anonyymin ansiovertailun perusteella.

Perustelujen mukaan Niko Kyynäräisellä on laaja kokemus yritys- ja innovaatiopolitiikan johtamisesta yhteistyössä julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa. Kyynäräisellä on myös hyvä Turun seudun elinkeinoelämän tuntemus.

Elinvoimajohtaja johtaa Turun kaupungin johdon tuki -palvelualueen elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen -yksikköä. Sen tehtävänä on kaupunginjohtajan ohjauksessa muun muassa vahvistaa kaupunkia houkuttelevana toimintaympäristönä yrityksille, edistää koulutus-, osaamis- ja innovaatiotoimintojen yhteistyötä sekä koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kaupunkiorganisaatiossa.

Vakanssin tehtäväkohtainen palkka on 7800 €/kk.

Aikaisemmin tässä kuussa kaupungin johdon tukeen on kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen päätöksillä valittu yhteysjohtaja ja ilmastojohtaja.

Yhteysjohtajana aloittaa VTM Pasi Ahola, joka on aiemmin työskennellyt kaupunginjohtaja Minna Arven avustajana. Tehtävään kuuluu tukea kaupungin johtoa kaupungin edunvalvonnassa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, kerätä ja analysoida merkittäviä lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia muutoksia kaupungin toimintaympäristössä ja vastata kaupungin Eurooppa-toimiston toiminnasta.

Ilmastojohtajaksi on valittu kehittämispäällikkö, FM Risto Veivo, joka on aiemmin vastannut kaupungin ilmastopolitiikkaan liittyvistä kokonaisuuksista. Ilmastojohtajan tehtävänä on edistää ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan ohjausta kaupunkikonsernissa sekä resurssiviisautta ja kiertotaloutta yhteistyössä kumppanien ja sidosryhmien kanssa.