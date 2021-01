Lähes karvaton, kapinen susi lopetettiin Koskella

Lounais-Suomen poliisille ilmoitettiin keskiviikkoiltana kapia sairastavasta sudesta Koski TL:ssä. Poliisi antoi paikalliselle suurriistavirka-aputoimijalle luvan lopettaa kärsivä eläin.

Sairas eläin oli suurelta osin lähes karvaton, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Eläin onnistuttiin tavoittamaan ja saatiin lopetettua jo keskiviikkoillan aikana. Eläin toimitetaan tutkittavaksi Ruokavirastolle Ouluun, jossa sairaus diagnosoidaan.

Kapi on syyhypunkin aiheuttama sairaus, jota on todettu yli sadassa eri nisäkäslajissa. Suomessa sitä esiintyy erityisesti ketuilla ja supikoirilla. Susilla todetut tapaukset ovat olleet Ruokaviraston mukaan Suomessa harvinaisia. Vakavia tapauksia on todettu vain alle vuoden ikäisissä susissa.

Tautia on todettu muös jäniseläimissä ja jopa villisioilla. Tauti leviää nopeasti suorassa kosketuksessa eläimestä toiseen.

Kapi ilmenee tyypillisesti hilseilynä sekä karvan paakkuuntumisena tai lähtemisenä. Eläin kärsii nuollen ja raapien nahkaansa ja vakavimmissa tapauksissa kuihtuu kuoliaaksi.