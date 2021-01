Niko Vahtera

Turun Sanomat

Suomalainen sanomalehdistö täyttää perjantaina 15. tammikuuta 250 vuotta. Kaikki alkoi Henrik Gabriel Porthanin ja Aurora-seuran Turussa vuonna 1771 perustamasta Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo -lehdestä.

Lehden perustamiseen vaikutti paitsi Ruotsissa vuonna 1766 voimaan tullut uusi painovapauslaki, myös Aurora-seuran sääntökohta numero neljä, jonka mukaan yhdistyksen täytyy perustaa Suomeen oma sanomalehti.

Pian Porthanin lehden jälkeen alettiin julkaista myös ensimmäistä suomenkielistä sanomalehteä. Suomenkielisiä Tieto-Sanomia julkaisi Mynämäen kirkkoherra Antti Lizelius vuodesta 1775 alkaen.

Turun yliopiston akatemiaprofessorin Hannu Salmen mukaan sanomalehdistön alku oli hidas ja vaikea. Lehtien levikki pysyi vuosikymmenien ajan pikemminkin sadoissa kuin tuhansissa tilaajissa.

– Lehtiä julkaistiin pitkään pelkästään Turussa. Vasta 1820-luvulla alkoi tapahtua, ja lehtiä perustettiin Helsinkiin, Viipuriin ja Ouluun, Salmi kertoo.

Julkisen sanan kehitys oli kuitenkin vaivalloista Venäjän vallan alla. Lehtiä kuopattiin lähes samaan tahtiin kuin niitä perustettiin. 1860-luvulle tultaessa Suomeen oli perustettu yhteensä 85 lehteä, mutta näistä vain kymmenen oli yhä elossa.

Salmen mukaan nopeasti tämän jälkeen alkoi lehdistön räjähdysmäinen kasvu ja sanomalehdistöä alettiin kutsua valtiomahdiksi.

– Suomen itsenäisyyteen vuoteen 1917 mennessä lehdistöstä oli kasvanut yhteiskunnallisesti erittäin vahva toimija. Lehti oli ylivoimainen viestintäväline, Salmi kertoo.

Sanomalehtien 2010-luvun ahdingosta huolimatta Suomessa ilmestyy yhä noin 250 sanoma- ja kaupunkilehteä. Väkimäärään suhteutettuna suomalaisten sanomalehtien levikki on maailman kolmanneksi korkein. Vuonna 2020 Suomi sijoittui kansainvälisessä lehdistönvapausvertailussa sijalle kaksi.

Hannu Salmi on pohtinut Suomen ensimmäisen sanomalehden perustajien, Aurora-seuran herrojen, ajatuksia siitä, mitä lehdistön kuuluisi olla.

– He keskittyivät ajamaan sivistyksellisiä tavoitteita. Mielestäni se on mielenkiintoista, koska Suomessa on myöhemminkin korostunut tietynlainen tiedonjano ja ajatus tiedon levittämisestä. Tämä oli suomalaisen lehdistön peruslähtökohta – ja on ollut sen jälkeenkin, Salmi toteaa.