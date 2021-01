Kaarina toivoo asukkaiden ideoita kaupungin kehittämiseksi

Kaarinan kaupungin aluetyö toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kokeilun. Asukasbudjetti antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden olla päättämässä kaupungin rahojen käytöstä.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ideoivat, kehittävät ja päättävät siitä, miten osa kaupungin rahoista käytetään vuonna 2021. Tänä vuonna rahaa on käytössä 16 000 euroa. Asukkaat voivat siis antaa ideoita rahan käyttämiseksi omalla asuinalueellaan tai muualla Kaarinassa. Kaarina on jaettu viiteen alueeseen eli keskustaan, Piispanristiin, Littoisiin, Piikkiöön ja Kuusistoon. Kaikilla alueilla on käytössä rahaa yhtä paljon eli 3200 euroa. Asukasbudjettiin voi jättää ideoita 31. tammikuuta saakka.

Keruuvaiheen jälkeen ideat käydään läpi, ja niistä valitaan toteuttamiskelpoiset ehdotukset äänestykseen. Asukkaat voivat äänestää valittuja ehdotuksia ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.