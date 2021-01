Turun Sanomien pormestaripaneeli kello 17: Kuusi pormestariehdokasta sekä kokoomuksen edustaja kohtaavat

Turun Sanomien suora pormestaritentti käynnistyy torstaina kello 17.

Tämän kevään kuntavaalit ovat Turussa historialliset, sillä kaupunki saa vaalien jälkeen johtoonsa pormestarin.

Turun Sanomat on kutsunut ensimmäiseen vaalipaneeliin seitsemän puoluetta, joista kuusi on jo valinnut pormestariehdokkaansa. Kokoomus on ilmoittanut tekevänsä päätöksen tammikuun lopulla. Paneelissa kokoomusta edustaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen.

Pormestariehdokkaat ovat:

Sasu Haapanen (vas)

Jarmo Laivoranta (kesk)

Aki Lindén (sd)

Mikael Miikkola (ps)

Elina Rantanen (vihr)

Terhi Vörlund-Wallenius (r)

Kuka pormestariehdokkaista onnistui paneelissa parhaiten?

Mikä erottaa pormestarin kaupunginjohtajasta?

Katso politiikan toimittajan Jari Heinon selvitys, mistä Turun pormestarimallissa on kyse.

Pormestaripaneeli on katsottavissa videotallenteena tällä samalla sivulla heti suoran lähetyksen jälkeen.