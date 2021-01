Turun Sanomien suora pormestaritentti käynnistyy tällä sivulla torstaina kello 17.

Tämän kevään kuntavaalit ovat Turussa historialliset, sillä kaupunki saa vaalien jälkeen johtoonsa pormestarin.

Turun Sanomat on kutsunut ensimmäiseen vaalipaneeliin seitsemän puoluetta, joista kuusi on jo valinnut pormestariehdokkaansa. Kokoomus on ilmoittanut tekevänsä päätöksen tammikuun lopulla. Paneelissa kokoomusta edustaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen.

Kysymme paneelissa ehdokkailta muun muassa, että millaista Turkua he aikovat rakentaa seuraavan neljän vuoden aikana, eteneekö konserttitalon rakentaminen, riittävätkö kaupungin rahat raitsikkaan, pääseekö Turku koskaan eroon homekouluistaan?

Puhetta johtavat vastaava päätoimittaja Kari Vainio ja verkkotoimituksen päällikkö Sari Sarelius.

Katso Turun Sanomien politiikan toimittajan Jari Heinon selvitys, mistä Turun pormestarimallissa on kyse.

Kysymme myös suoran lähetyksen katsojilta, kuka pormestariehdokkaista onnistuu paneelissa parhaiten. Tähän kyselyyn voi vastata, kun suora lähetys käynnistyy.