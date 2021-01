Hanne Yli-Parkas

Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti jättää tutkimatta Luotsi-tapauksen syytteen törkeästä väärennöksestä. Yksityisen kotisairaalan lääkäriä syytettiin alun perin sellaisten lääkereseptien väärentämisestä, joilla olisi mahdollista saada erittäin vaarallisia huumaavia lääkeaineita.

Eilen tiistaina käräjäoikeus määräsi syyttäjän täsmentämään syytettä, sillä puolustuksen mukaan erityiset huumereseptit ovat niin kontrolloituja, ettei niistä voi olla syytteessä kyse.

Keskiviikkoaamuna istunto aloitettiinkin syyttäjä Jooseppi Kiviharjun täsmennyksellä.

– Kävimme poliisin kanssa pitkät keskustelut eilen istunnon jälkeen ja soitimme myös todistajille. Saimme hieman lisätietoja, ja syyttäjä nyt tarkentaa teon kuvausta seuraavasti. Eli syytetty on väärentänyt lääkereseptejä ja huumausainetilausasiakirjoja siten, että hän on allekirjoittanut tilausasiakirjoja sekä lääkereseptejä, jotka on asetettu Luotsin työntekijöiden saataville.

Oikeus vielä täsmensi, tarkoittaako syyttäjä huumausainetilausasiakirjoilla niitä 200 reseptiä, jotka puolustus esitti tiistain istunnossa.

– Ei. Ne [eiliset] ovat niin sanottuja huumereseptejä, Kiviharju kommentoi.

Puolustus ei suhtautunut syytteen täsmentämiseen kevyesti. Lääkärin asianajaja Hannele Lehto-Laurila vaati koko syytteen hylkäämistä.

– Miten tämän nyt sanoisi kauniisti. Me olemme tehneet hirveästi töitä vastataksemme siihen syytteeseen, minkä syyttäjä on tehnyt näistä resepteistä. Olettaisi, että tutkinta tai syyttäjä edes tietäisi, mistä on kyse. Minuutti ennen yhdeksää tulee täysin muutettu syyte, joka tekee asian entistä sekavammaksi, Lehto-Laurila ripitti.

Puolustus huomautti, ettei tilausasiakirjoilla saada lääkettä potilaille, vaan apteekista saatavilla lomakkeilla hankitaan lääkkeitä sairaalan lääkevarastoon. Koska syytteessä mainituilla tavallisilla resepteillä ei saa huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä, ei tekoa voi pitää enää törkeänä, puolustus lisäsi.

– Kiistämme syytteen ihan kokonaan. Asiakkaani ei ole koskaan mitään tyhjää lomaketta allekirjoittanut, Lehto-Laurila päätti.

Oikeuden tiedustellessa, miten asiassa edettäisiin, puolustus vaati syytteen hylkäämistä. Syyttäjän mukaan asian käsittelyä pitäisi jatkaa.

– Tässä ei ole vielä todisteluakaan otettu vastaan, Kiviharju huomautti.

Tässä vaiheessa käräjäoikeuden tuomari Vesa Karttunen päätti pitää istunnossa tauon päättääkseen, erotetaanko syytekohta erilliseksi asiaksi. Tauon jälkeen oikeus antoi käsittelyratkaisunsa, että syyte jätetään tutkimatta.

Karttunen muistutti, että tuomioistuimen on jätettävä syyte tutkimatta, jos haastehakemus on puutteellinen, eikä syyttäjä saa sitä täydennettyä.

– Nyt kyseessä olevassa asiassa syyttäjä ei ole pystynyt yksilöimään niitä asiakirjoja, joita vastaajan väitetään viiden vuoden aikana väärentäneen. Sitä ei voida hyväksyä, että [haastehakemus] mahdollisesti täsmentyy henkilötodistelussa.

– Oikeusturvan kannalta on ratkaisevaa, että haastehakemus on yksilöity niin täsmällisesti, että vastaaja pystyy puolustautumaan asianmukaisesti.

Oikeuden mukaan nyt tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea vielä muutosta hovioikeudelta.

Seuravaaksi oikeus käsittelee muun muassa sairaanhoitajan syytteitä törkeistä pahoinpitelyistä. ​

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 11.35.

