Turun kaupungin vuoden ensimmäinen infotilaisuus koronatilanteesta pidetään tänään keskiviikkona kello 11 alkaen. Kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi muun muassa kaupungin palveluiden rajoituksista ja rokotusten alkamisesta. Tilaisuudessa oli myös paikalla kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi sekä kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi.

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä kommentoimalla lähetystä.

Koronan tartuntamäärät ovat Turussa lievässä laskussa, mutta se selittyy osittain joulun aikana vähentyneestä testausmäärästä.

– Nyt olisi tärkeä jälleen ryhdistäytyä ja muistaa, että koronatesteihin tulee hakeutua heti, jos oireita ilmenee. Jatkamme epidemian vastaista taistelua vielä pitkään, vaikka rokotukset ovatkin käynnistyneet alkuvuoden aikana, Peltoniemi muistuttaa infotilaisuuden yhteydessä lähetetyssä tiedotteessa.

Epidemia on edelleen niin Varsinais-Suomessa kuin Turussakin leviämisvaiheessa.

Turussa rokotukset koronapotilaita hoitavalle henkilöstölle ovat olleet käynnissä reilun viikon ajan.

– Ne etenevät hyvää tahtia ja kaikki saamamme rokotteet on käytetty, kaupunginjohtaja Arve kertoo.

Tammikuun aikana rokotetaan Turun kaupungin sekä yksityisen sektorin hoivayksiköiden henkilökuntaa ja asukkaita.

Tartuntatautilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo tilaisuudessa, että myös ympärivuorokautisen hoivan asukkaita on jo päästy rokottamaan.

Rokotusjärjestys perustuu valtioneuvoston asetukseen.

– Tavoitteena on, että helmikuun alussa pääsemme rokottamaan kotona asuvia iäkkäitä. Rokotukset käynnistyvät yli 80-vuotiaista kotona asuvista, sen jälkeen jatkamme yli 70-vuotiaisiin porrastetusti rokotteen saatavuudesta riippuen. Yli 70-vuotiaita turkulaisia on yli 25 000 eli kyseessä on iso joukko rokotettavia, Peltoniemi kertoo tiedotteessa.

Kaupunginjohtaja Arve muistuttaa, että rokotteen ottaminen on erityisen tärkeää iäkkäille henkilöille sekä muille riskiryhmäläisille.

Kaupunginjohtajan mukaan Turulla on hyvät valmiudet lähteä rokottamaan myös muuta kaupungin väestöä nopealla aikataululla heti, kun rokotetta vain on saatavilla.

Turussa erityisesti lentoyhteyksien kautta ilmenneet koronatapaukset ovat puhuttaneet paljon.

Pohjois-Makedonian Skopjen välisen lentoyhteyden matkustajilla todettiin viime viikolla yhteensä 24 koronavirustartuntaa. Lennot ovat nyt jääneet tauolle maaliskuuhun asti.

Alkuvuoden aikana Turkuun saapuu myös lentoja Puolan Gdanskista 1–2 kertaa viikossa. Terveysviranomaiset ovat vastassa kaikkia Gdanskista saapuvia lentoja.

Vanhusten asumispalveluyksikkö Kurjenmäkikodissa koronatilanne on ollut vaikea. Kaikkiaan 44 asukkaalla ja 24 työntekijällä on todettu tartunta.

– Suurin osa heistä on jo toipunut taudista ja loputkin ovat toipumassa, kaupunginjohtaja Arve kertoo.

Kurjenmäkikodissa on ollut vierailukielto tartuntatilanteen vuoksi.

Myös Portsakodin erillisasuntojen asukkailta löytyi tammikuun alussa tartuntoja.

Tällä hetkellä tartuntoja on 10, kaikkiaan asukkaita on 23. Tilannetta seurataan yhä tiiviisti. Asunnoissa on vierailukielto 16. tammikuuta saakka.

