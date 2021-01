Raisiolaiskoulussa korona-altistus

Raisiossa on sattunut Ihalan koulussa korona-altistus. Altistus on tapahtunut perjantaina 8. tammikuuta, ja altistuksen takia yksi luokka on nyt karanteenissa. Luokalla on 21 henkilöä.

Kaikille altistuneille on jo asiasta tiedotettu. Terveydenhoitoviranomaiset ottavat heihin yhteyttä jatkotoimista. Muiden osalta koulunkäynti jatkuu normaalisti.

Raision kaupunki muistuttaa myös, että viranomaisten ohjeita turvaväleistä, käsihygieniasta ja maskien käytöstä tulee noudattaa.