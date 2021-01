Varsinais-Suomessa yhä laajoja sähkökatkoja, Turussa sähköttä 1 400 taloutta

Toini-myrsky on haitannut tiistaina laajalti sähkönjakelua ympäri Varsinais-Suomea. Sähköttömiä talouksien määrä on vielä noussut pitkin iltaa esimerkiksi Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa. Turussa sähköt ovat poikki 1 400 kotitaloudelta. Häiriöalue on Lausteen itäosa, Vaala ja Varissuo. Vian arvioitu korjausaika ei ole tiedossa.

Enimmillään päivän aikana oli kello 21 mennessä ollut vailla sähköä esimerkiksi yli 2 200 kotitaloutta Paraisilla, 2 000 Naantalissa, 2 200 Uudessakaupungissa, 1 800 Salossa ja 1 300 Kaarinassa.

Laajoja sähkökatkoja on ilmennyt myös Laitilassa, Vehmaalla, Ruskolla, Mynämäessä, Paimiossa ja Maskussa.