Varsinais-Suomen koronatilanne on pysynyt suhteellisen tasaisena.

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoo, että pelättyä tapausten nousua ei tapahtunutkaan. Koronavirustapausten ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on kahden viikon seurantajaksolla pudonnut alle sadan.

Koronaviruksen aiheuttamaa tautia on todettu epidemian aikana kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa ja selkeästi eniten Turussa.

Testattavien määrä on palannut samalle tasolle kuin ennen lomakautta, mutta positiivisten osuus testatuista on laskenut 3,4 prosenttiin.

Jäljitystyö on työryhmän mukaan edelleen tehokasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tartunnan lähde on pystytty selvittämään 70-prosenttisesti.

­– Varsinais-Suomen koronatapausmäärät ovat joulukuun puolivälin lukuihin verrattuna matalampia. Pyhät eivät tuoneet aiemmin pelkäämäämme kiihtymistä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo tiedotteessa.

Ryhmä pitää ennallaan aikaisemmat suosituksensa. Niiden lisäksi ryhmä on lisännyt suosituksiinsa kaikkien yli 12-vuotiaiden maskisuosituksen.

– Kannustamme myös lapsia käyttämään maskia laajasti, myös muualla kuin kouluissa, aina jos riittävä etäisyyttä ei voi pitää. Saamme runsaasti kysymyksiä siitä, mikä on riittävä etäisyys. Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan niin arjessa, liikennevälineissä, kaupassa kuin harrastuksissakin. Esimerkiksi harrastuksissa tulee pitää vähintään suksisauvanmitta, jotta koronavirus ei pääsisi tarttumaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa tiedotteessa.

Eniten tartuntoja saadaan yhä samassa taloudessa asuvilta ja lähipiiriltä, mutta enenevässä määrin tartuntoja tuodaan ulkomailta.

– Koska olemme vasta päässeet huippulukemista alaspäin, olisi väärä signaali keventää suosituksia. Vaikeasti ennustettava ja todellinen uhka voi olla herkästi tarttuva koronavariantti. Se saattaa nostaa ilmaantuvuuslukuja erittäin nopeasti, vaikka Varsinais-Suomessa on todettu vasta muutama sen aiheuttama tartunta. Lisäksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on hitaasti kivunnut ylöspäin, Pietilä toteaa.

Ylilääkäri Esa Rintala arvioi, että Varsinais-Suomen ilmaantuvuuslukua ovat viime aikoina kasvattaneet alueelle ulkomailta palaavat työntekijät. Vuoden ensimmäisellä viikolla testeistä paljastui 43 muualla saatua tartuntaa. Myös kotimaan matkoilta on saatu aiempaa selvästi enemmän tartuntoja.

– Ulkomailta tulevien tartuntojen nousu on merkittävä huolenaihe. Määrä on noussut erittäin voimakkaasti, esimerkiksi eilen todetuista 19:stä uudesta tartunnasta peräti 12 on peräisin ulkomailta. Tämä tartuntalähde on erityisen huolestuttava, sillä siihen tosiaan liittyy riski herkästi leviävistä varianteista, Rintala sanoo.

Koronarokotukset ovat lähteneet Varsinais-Suomessa hyvin käyntiin.

Maanantaihin mennessä sairaanhoitopiirin työterveyshuolto on antanut koronarokotteen 1 260 terveydenhuollon ammattilaiselle.

Rokotusmäärät rekisteröidään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietokantaan viiveellä.

