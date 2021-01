Lastensuojelun asiakkaana olleita vanhempia koulutetaan kokemuskumppaneiksi ja vertaistueksi toisille

Turussa, Naantalissa, Kaarinassa ja Salossa koulutettiin viime syksynä lastensuojelun kokemuskumppaneita.

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeeseen osallistuneita koulutettiin neljä kuukautta, jotta he voivat tästä kuusta lähtien toimia lastensuojelun asiakasvanhempien vertaistukihenkilöinä.

Koulutetut ovat itsekin olleet lapsensa kanssa lastensuojelun asiakkaita.

Pilottihankkeen koulutus perustuu New Yorkissa kehitettyyn toimintamalliin.

Hanketta koordinoi Perhekuntoutuskeskus Lauste Turussa.

Tavoitteena on, että jatkossa lastensuojelun asiakasvanhemmat saavat paremmin äänensä kuuluviin ja että heitä osallistetaan entistä paremmin ja heidän toimijuuttaan korostetaan lastensuojelupalveluissa.

Tällä tähdätään siihen, että lastensuojelun palvelut olisivat jatkossa kohdennetumpia ja oikea-aikaisempia.

Koulutukseen osallistuneet kävivät läpi oman lastensuojelutarinansa ja valjastivat sen auttamistyönsä välineeksi kokemuskumppanuudessa. Lisäksi heitä koulutettiin muun muassa lastensuojelun lakiperusteisuudesta, arvoista, etiikasta ja palvelujärjestelmästä.

Koulutukseen osallistunet tutustuivat myös lastensuojelun työtehtäviin yhdeksän sen yhteistyöjärjestön avulla.

Kokemuskumppanit toimivat jatkossa myös lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä, jotta kokemustiedon avulla voidaan täydentää lastensuojelun kehittämistä.

Työtä kokemuskumppanit tekevät yhdessä lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi he toimivat lastensuojelun puolestapuhujina eettisiin periaatteisiin sitoutuen.

Kokemuskumppanuudesta maksetaan palkkio.

– Kokemuskumppanuuteen kasvaminen käynnistyi elokuussa, jolloin kokoonnuimme ensimmäistä kertaa toiveikkaan varovaisina siitä, mihin hanke ja koulutus meitä vie. Olemme kulkeneet matkan, jossa koulutus on valjastanut kokemuksemme avuksi ja tueksi lastensuojelun asiakasvanhemmille ja ammattilaisverkostoille. Vertaisuus on ollut koulutuksen liima, joka on toiminut ymmärryksenä ja peilinä omille kokemuksille. Voin tuntea vertaisuuden merkityksen akuutin lastensuojelun asiakasvanhemmalle, joka kamppailee muun muassa syyllisyydentuntojen kanssa. Uskon, että kirjavasta joukostamme löytyy kulloiseenkin tilanteeseen juuri oikea kokemuskumppani, kertoo kokemuskumppaniksi valmistunut Pia Köpsi hankkeen tiedotteessa.

Kokemuskumppanikoulutus toteutetaan jatkossa puolivuosittain.