Ruissaloon istutettiin 50 uutta lehmusta – lahot puut jätetään harvinaiselle erakkokuoriaiselle

Ruissaloon on istutettu 50 uutta lehmusta. Valtaosa istutettiin Kansanpuistontien varrelle, joka on muun Ruissalon ohella erittäin merkittävä elinympäristö suojellulle erakkokuoriaiselle. Kuoriainen elää Suomessa vain Ruissalossa ja on täysin riippuvainen sisältä lahoista lehtipuista.

– Kansanpuistontien vanhat lehmukset ovat elinkaarensa aivan loppupäässä. Puita on leikattu voimakkaasti keventäen ja lyhentäen siksi, että puut pysyisivät pystyssä ja elättäisivät kovakuoriaisia ja muuta harvinaista lajistoa. Puita kuitenkin menetetään jatkuvasti, joten uusien korvaavien puiden istutus oli ajankohtaista, kertoo puuasiantuntija Aki Männistö Turun kaupunkiympäristötoimialalta tiedotteessa.

Matti Landvik Erakkokuoriainen kasvaa neljän sentin mittaiseksi.

Turku sai EU-rahoitusta puiden uusimishankkeeseen, joka sisälsi yhteensä 50 uutta lehmusta Kansanpuistontien molemmin puolin. Lisäksi kaupunki säilytti tien varren vanhat puut, uusi läheisen bussipysäkin ja paransi puistokäytäviä, nurmetuksia, ojia ja rumpuputkia. Loput seitsemän puuta on istutettu kolmen muun tien varteen Ruissalossa.

Euroopan komission rahoittama Rannikko-LIFE on monivuotinen hanke, jonka tavoitteena on kunnostamalla parantaa rannikon ja saariston Natura 2000 -luonnonsuojelualueiden tilaa. Ruissalon Natura 2000 -alue on laajin hankkeen hoidossa olevista lehdoista. Lehmuskujan lisäksi Ruissalossa hoidetaan jalopuumetsiä. Esimerkiksi tammen kasvuolosuhteita on parannettu lähes 40 hehtaarin alueella karsimalla kuusta, koivua ja haapaa.

Lisäksi on kunnostettu lepakoille talvehtimispaikkoja ja torjuttu vieraslajeja. Perinneluontotyypeistä kallioketo- ja rantaniittyjä hoidetaan puiden ja pensaiden raivauksin ja niitoin. Myöhemmin perustetaan Ruissalon Kallanpääntien lähelle kosteikko.