Huippukokin kotona syödään tavallista arkiruokaa

Ravintoloitsija, huippukokki Kari Aihinen toteaa viime vuoden olleen raskas.

– Tämä on ollut taistelua ja vaatinut henkistä kapasiteettia. Ravintola-alalla on paljon henkistä pahoinvointia ja surua, Aihinen toteaa.

Aihinen on työskennellyt muun muassa Savoyn ja Roster Helsingin keittiöpäällikkönä. Nykyisin hän on helsinkiläisen Version-ravintolan ravintoloitsija ja ravintola Roster Turun omistaja.

– Jouduimme laittamaan ravintolat joksikin aikaa kokonaan kiinni. Lomautuslappujen antaminen henkilökunnalle on raskasta. Mutta nyt Roster Turku on auki ja siitä olen todella iloinen, Aihinen sanoo.

Vaikka Aihinen on tehnytkin jo pitkän uran huippukokkina, ei hän nuorena unelmoinut kokin ammatista.

– Valmistuin Nousiaisten lukiosta 7,5 keskiarvolla ja kokkikoulu oli ainut paikka, mihin pääsin sisään. Minusta piti tulla jääkiekkoilija, Aihinen kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ravintola-alan opintojen jälkeen Aihinen työskenteli kokkina Aura Golfissa ja sieltä hän siirtyi Pizzeria Dennikseen neljäksi vuodeksi. Tie vei kylpylähotelli Caribiaan ja sieltä lopulta Helsinkiin.

– Valmensin myös salibandya, mutta oli tehtävä valinta urheilun ja kokin ammatin välillä, koska molempiin ei riittänyt aika. Vuonna 2000, urheilijan asenteella, turkulaispoika muutti Stadiin ja päädyin Savoyhin. Menestyminen on vaatinut tuhansia työtunteja. Kun tulee näytönpaikka, on onnistuttava, Aihinen toteaa.

Vaikka Turku onkin Aihiselle rakas kotikaupunki, ei hän ole muuttamassa tänne takaisin.

– Käyn toki säännöllisesti Turussa ja Rosterissa, mutta elämäni on Helsingissä.

Kari Aihinen on tullut tutuksi suomalaisille televisiosta. Tänä vuonna kuvataan Kaappaus keittiössä -sarjan seitsemäs tuotantokausi.

"Totuus ravintoloiden tilanteesta nähdään vasta syksyllä."

– Kuvaukset ovat sellainen puolen vuoden rutistus. On hienoa olla koko kansan kaappaus-Kape ja päästä viemään suomalaista ruokakulttuuria eteenpäin.

Aihinen laittaa televisiossa suomalaisten arkiruokailua kuntoon, mutta mitä hänen omassa kodissaan syödään?

– Pojat ovat luonani joka toinen viikko ja urheilijajätkillä on monta harrastusta, joten myös ruokahalua riittää. Meillä pastakattila porisee usein ja syömme makaronilaatikkoa, nakkikeittoa ja käymme toisinaan Mäkkärissä. Tärkeintä on, että ruokaa on ja riittävästi, jotta pojat eivät ole nälkäisiä.

Ravintolat ovat viime aikoina kamppailleet ja yritysten on pitänyt keksiä uusia toimintatapoja. Yksi Kari Aihisen uusista ideoista oli aloittaa live-kokkauskoulu, johon kaikki voivat osallistua omasta keittiöstään.

– Nyt jos koskaan on pitänyt ajatella out of the box. Tämän vuoden ensimmäisessä kokkikoulussa aiheena on perustekniikat, kuten freesaus, pyreen tekeminen ja karamellisointi, koska niitä ihmiset ovat toivoneet. Live-kokkailut tuntuvat kiinnostavan ihmisiä paljon ja tähän kokkikouluun on ostettu jo 600 lippua, Aihinen kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tälle vuodelle Aihisen suurin toive on koronatilanteen rauhoittuminen ja se, että ihmiset lähtisivät syömään ravintoloihin.

– Totuus ravintoloiden tilanteesta nähdään vasta syksyllä, Kari Aihinen toteaa.

Kapen live-kokkikoulu 22.tammikuuta kello 18.