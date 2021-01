Lounaspaikka: Tuhtia ruokaa rennolla meiningillä

Puistokadulla, poliisilaitosta vastapäätä sijaitseva kortteliravintola Komppeli lähestyy jo keski-ikää.

Komppeli-niminen ravintola on ollut samalla paikalla, arkkitehti Olli Kestilän suunnittelemassa ja vuonna 1955 valmistuneessa rakennuksessa jo vuodesta 1983 lähtien.

Kymmenisen vuotta sitten ravintola sai uudet omistajat, kun entistä ravintoloitsijaa alkoi ikä painaa. Ravintoloitsija ja kokki Antti Lavonen pyöritti ravintolaa pitkään yhdessä toisen omistajan kanssa, mutta noin vuosi sitten ravintola siirtyi kokonaan hänelle.

Uusien omistajien käsissä pimeästä, ahtaasta ja aikansa eläneestä ravintolasta kuoriutui avara, valoisa ja ennen kaikkea rento kortteliravintola, joka houkuttelee asiakkaaksi myös nuoria ja naisia.

Sisällä salissa on 40 asiakaspaikkaa. Lisätilaa saadaan keväällä tehdystä lämmitetystä terassista, joka on mahdollisuuksien mukaan avoinna myös talvella. Salin kalusteina on käytettyä muun muassa entisiä koulunpenkkejä. Pelkistettyä skandinaavista tyyliä värittävät taideteokset sekä vastikään lisätyt roikkuvat viherkasvit.

– Ravintolan ilmettä uusittiin samalla kun aukioloaikoja lisättiin. Muun muassa baarinurkkaus laitettiin uusiksi.

Marttiina Sairanen Ravintola Komppelin lounas tarjoillaan pöytiin.

Aiemmin ainoastaan lounaspaikkana toiminut Komppeli on nykyään avoinna myös arki-iltaisin ja lauantaisin. Iltaisin ja lauantaisin listalla on runsaasti vaihtoehtoja alkuruuista jälkiruokiin. Pääruoista löytyy muun muassa klassikkoleikkeet, vegaaninen leike, burgereita, lämpimiä leipiä sekä kasvisvaihtoehto ja ruokaisa salaatti.

Lavosen mukaan asiakkaita on riittänyt koronasta huolimatta. Lounasaikaan ei ole ollut perinteistä ryntäystä vaan asiakkaat jakautuvat tasaisemmin koko lounasajalle. Lounaan voi hakea myös mukaan.

– Turussa sijainti on tärkeä. Talvella meillä käyvät ne, jotka tuntevat paikan. Kesällä ovesta sisään eksyy muitakin. Jos paikka olisi vielä lähempänä kuin kivenheiton päässä jokirannassa, sali olisi aina täynnä.

Testipäivänä ovi kävi tiuhaan. Pihviperjantai houkutteli lounaalle etenkin miehiä. Pippuri- ja grilllileikkeen lisäksi tarjolla oli frittiahvenia, limemajoneesin, perunamuusin ja kasvisten kera sekä punajuuripyörykät ja tsatsikia.

Testattavaksi valikoitui ahvenannos. Ennen pääruokaa pöytään tarjoiltiin alkuruokana tomaattinen kasviskeitto, joka lämmitti kivasti pakkaspäivän kulkijaa. Lautasannos oli omaan makuun vähän liian kookas. Friteeratut ahvenet ja kasvikset olisivat riittäneet hyvin ilman muusia. Kalaruuat ovat usein takuuvarman hyvä valinta ja niin tälläkin kertaa. Lounaan kruunasi hyvä kahvi ja pieni piirakkapala.

Marttiina Sairanen Näkymä Komppelista.

Lounasaikaan tarjolla on useita annosvaihtoehtoja: pari leikettä, ruokaisa salaatti ja kotiruoka-annos. Maanantaisin tarjolla on lasagnea, keskiviikkona pääsee maistamaan itse tehtyjä lihapullia pippurikastikkeessa ja perjantai on perinteisesti pippurileikepäivä.

– Pippurileike on yksi asiakkaiden suosikeista, mutta myös salaatteja ja kalaruokia menee hyvin.

Lavonen kertoo, että kasvisruokaa on tarjolla useimpina päivinä ja erikoisruokavaliota kaipaaville löytyy myös aina vaihtoehto pyydettäessä. Lounaaseen kuuluu pääruuan lisäksi tomaattinen alkukeitto, talon leipä, kahvi ja jälkiruoka.

– Tämä on tuhdin ruuan paikka, mutta kevyempiäkin annoksia on tarjolla. Kevään pari ensimmäistä viikkoa moni haluaa syödä kevyemmin, mutta sitten se unohdetaan ja siirrytään taas tavalliseen ruokavalioon, Lavonen sanoo.

