Poliisi etsinyt kateissa olevaa nuorukaista Naantalissa – etsinnöissä apuna muun muassa helikopteri

Poliisi on etsinyt koko lauantain Naantalissa kadonnutta nuorukaista. Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksen mukaan etsintöihin on osallistunut useita yksiköitä. Lisäksi tehtävässä on auttanut rajavartiolaitoksen helikopteri.

Poliisi kertoi lauantai-iltana Twitterissä, että etsinnät ovat käynnissä Armonlaaksontien, Ruonantien, Aurinkotien ja Järveläntien alueella. Poliisi pyysi ihmisiä välttämään liikkumista alueella.

Poliisi

Naantalin Mannerheimintiellä asuva, 17-vuotias Otso Setälä nähtiin viimeksi eilen perjantaina kello 12.30 kotonaan. Tämän jälkeen hänen liikkeistään ei ole tietoa. Hän ei myöskään mennyt kouluun.

Kadonneella on yllään farkut, tumman sininen untuvatakki, harmaa pipo, mustat lenkkarit ja harmaat sormikkaat. Mukanaan hänellä on sininen reppu, jossa on ruskeat kanttaukset.

Poliisi pyytää Otson liikkeistä tietäviä ottamaan yhteyttä poliisin vihjenumeroon 0295 447 088.