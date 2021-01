Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin alkoi tänään 7. tammikuuta. Haku päättyy 20. tammikuuta kello 15.

Vuodesta 2020 alkaen korkeakoulujen kevään yhteishaku on jaettu kahteen erilliseen yhteishakuun. Nyt alkavassa kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen.

Kevään toinen yhteishaku on 17.3.-31.3.2021, ja siinä haetaan korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoululla on kevään ensimmäisesä yhteishaussa tarjolla viisi koulutusta. Englanninkieliseen AMK-tutkintoon johtavat International Business Online ja Information and Communications Technology -koulutukset sekä Master-tutkintoon johtavat Service Design ja Creative Design Management ja uutena Industrial Quality Management -koulutukset. Aloituspaikkoja näihin syksyllä alkaviin koulutuksiin on tarjolla yhteensä 135.

Opiskelijat valitaan pääasiassa todistusvalinnalla, valintakokeella tai kansainvälisen SAT-testin perusteella. Mahdolliset valintakokeet järjestetään helmi-huhtikuussa. Opinnot alkavat syksyllä 2021.