Salon ekovoimalaitoksen käyttöönotto siirtyy – joululomilta palanneilla työntekijöillä 19 koronavirustartuntaa

Salon ekovoimalaitoksen käyttöönotto siirtyy tammikuulta helmikuulle, kertoo Lounavoima tiedotteessaan.

Syynä on voimalaitoksen työmaan työntekijöillä todetut koronavirustartunnat. Joululomilta palaamassa olleilla työntekijöillä todettiin joukkotestauksessa tiistaina 19 koronavirustartuntaa.

Toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo Salon Seudun Sanomille, että koronavirustartuntoja todettiin tiistaina työmaan ulkomaisilla työntekijöillä, jotka ovat kotoisin pääosin Puolasta ja Liettuasta.

Tartuntojen aiheuttama vajaus työvoimassa siirtää Salon ekovoimalaitoksen käyttöönottoa. Laitoksen työmaa hiljeni joulun ajaksi, kun lähes kaikki työntekijät lähtivät viettämään joululomaa.

Salon Korvenmäkeen nousevan ekovoimalaitoksen työmaalla työskentelee normaalisti noin 200 henkilöä. Lounavoiman mukaan työmaan töiden eteneminen on koronatilanteen vuoksi monilta osin hidastunut. Vaikutus aikatauluun on tämän hetken ennusteen mukaan useita viikkoja.Näillä näkymin helmikuussa käyttöönotettavassa laitoksessa tuotetaan kierrätyskelvottomasta ja polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa.

Työmaalla on todettu koronavirustartuntoja jonkin verran loppuvuoden aikana. Lounavoima on tehnyt joukkotestauksissa yhteistyötä Salon tartuntataudeista vastaavien kanssa ja saanut heiltä tukea koronatartuntojen ehkäisemisessä. Tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä taudin leviämistä työmaalla ja sen ulkopuolella.

Testatut työntekijät ovat odottaneet testituloksia suosituksen mukaisesti karanteeninomaisissa olosuhteissa. Tartunnan saaneet on eristetty ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

