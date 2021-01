Raision kaupunki tiedotti aloittaneensa tiistaina 5.tammikuuta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan koronavirusrokotukset. Rokotuksia annetaan ensi vaiheessa henkilöstölle, joka hoitaa koronaviruspotilaita ja ottaa koronanäytteitä. Raision kaupunki vastaa myös Ruskon sosiaali- ja terveydenhuollosta ja rokotuksista. Tammikuun aikana rokotetaan seuraavaksi tehostetun palveluasumisen yksiköiden henkilökuntaa ja asukkaita.

Raision kaupunki tiedottaa kuntalaisten rokotusten alkamisesta myöhemmin. Väestön rokotukset alkavat, kun rokotteita saadaan suurempia määriä.

Rokotusjärjestyksessä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia suosituksia rokotusjärjestyksestä.

Koronarokotusten järjestämisestä ovat vastuussa kunnat. Rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Raision perusopetuksen kouluissa aloitetaan kevätlukukausi torstaina 7.tammikuuta lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti. Lukiokoulutuksessa abiturienttien kurssit alkavat lähiopetuksena, muut jatkavat opintojaan etäopetuksessa. Kouluilla on valmius siirtyä nopealla aikataululla etäopetukseen osittain tai kokonaan määräaikaisesti tautitilanteen niin vaatiessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perusopetuksen yläkoulussa on edelleen voimassa vahva maskisuositus ja oppilaat saavat maskit koululta. Myös lukiossa on edelleen voimassa vahva maskisuositus. Opiskelijat, joilla on taloudellisia vaikeuksia hankkia maskeja, saavat niitä oman kuntansa jakopisteestä. Raisiossa jakelu tapahtuu Olkkarista, osoitteesta Raisiontori 6. Henkilöstön maskisuositus kaikissa kouluissa on edelleen voimassa.

Otsikkoa korjattu: Abiturientit lähiopetuksessa, ei koko lukiokoulutus